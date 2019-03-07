"Глаза выплакал": Кит Харингтон откровенно рассказал о финале "Игры престолов"

Оказывается, Кит единственный до конца отказывался читать финальную сцену

Кит Харингтон в роли Джона Сноу Фото: YouTube

На днях канал HBO опубликовал эпичный трейлер финального восьмого сезона сериала "Игра престолов" и фанаты с еще большим нетерпением ждут премьеры. Но появились новые подробности финала проекта не только из ролика – ими поделился исполнитель одной из главных ролей Кит Харингтон.

Актер пришел на шоу Стивена Колберта и поделился с ведущим своей реакцией на финал "Игры престолов" и на некие таинственные события в финале.

"Мы собрались на читку сценария, и я был единственным, кто не прочитал сценарий последней серии. Кажется, я всем сказал, что не хочу знать, что случится, но, если честно, мне было просто лень. Сценаристы использовали меня как лакмусовую бумажку, чтобы проверить реакцию на то, как разворачиваются события. Должен сказать, реакции они получили что надо", – отметил Кит Харингтон.

Актер также добавил, что в самом конце определенные события его не просто удивили, а просто шокировали.

"Ну а потом я все глаза выплакал. Честно, я плакал", – добавил исполнитель роли Джона Сноу. Артист отметил, что и у него, и у его супруги Роуз Лесли было множество теорий о том, чем закончится сериал, но ни одна из этих теорий не верна.

"У меня все время были какие-то теории, и все они оказались неправильными. Я сейчас даже рад, что никому о них не рассказывал. Роуз (жена Кита Харингтона – ред.) предположила, наверное, вообще все возможные варианты развития событий – кроме того единственного, что оказался правдой в конечном итоге".

Также Харингтон поделился, что большую часть сцен с его персонажем снимали зимой в Белфасте и он немало позавидовал своим коллегам по "Игре престолов", в это время снимавшимся в Хорватии.

"Все остальные возвращались из Хорватии и хвастались, что них были шелковые костюмы, по вечерам они купались и пили Маргариту. А я им в ответ: "Я валялся в грязи под дождем в своем 15-килограммовом костюме на протяжении нескольких месяцев!", – завершил Кит Харингтон.

Напомним, канал HBO опубликовал крутые постеры нового сезона с ключевыми персонажами шоу: от Серсеи и до лорда Вариса. А, чтобы поклонники с большим нетерпением ждали первые серии финального сезона издание Entertainment Weekly уже опубликовало красочные постеры с героями "Игры престолов". Таким образом, фанаты могут уже готовится попрощаться с героями любимого шоу.

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