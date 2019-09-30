GogolFest в Днепре: неожиданные смыслы, киностудия и недостроенное метро

На протяжении трех дней горожанам показывали перформансы, постановки и кино

На прошедших выходных в Днепре впервые состоялся международный фестиваль DniPro GogolFest. На протяжении трех дней в разных уголках города местным жителям показывали перформансы и кино, читали лекции, устраивали мастер-классы, дискотеки и даже водили желающих на недостроенную станцию метро "Центральная", чтобы показать уникальную театральную постановку. Корреспондент "Сегодня" побывал на GogolFest и узнал, чем он жил и удивлял днепрян.

В Днепре впервые состоялся международный фестиваль DniPro GogolFest Фото: М. Журавель В Днепре впервые состоялся международный фестиваль DniPro GogolFest Фото: М. Журавель В Днепре впервые состоялся международный фестиваль DniPro GogolFest Фото: М. Журавель В Днепре впервые состоялся международный фестиваль DniPro GogolFest Фото: М. Журавель В Днепре впервые состоялся международный фестиваль DniPro GogolFest Фото: М. Журавель В Днепре впервые состоялся международный фестиваль DniPro GogolFest Фото: М. Журавель В Днепре впервые состоялся международный фестиваль DniPro GogolFest Фото: М. Журавель В Днепре впервые состоялся международный фестиваль DniPro GogolFest Фото: М. Журавель 1/8

Открылся фестиваль уникальной для нашего города оперой PRO dni PRO режиссера Владислава Троицкого. Посмотреть на мероприятие, для которого, к слову, установили многоярусную сцену на площади Героев Майдана, пришло около четырех тысяч человек. Само шоу состояло из выступления рейв-бенда "ЦеШо" и коллектива Nova Opera. И выступление это было, откровенно говоря, незабываемое. Все дело в том, что мероприятие подобного формата в Днепре еще не проводились. Горожане привыкли: если есть сцена – значит, будет концерт. При этом какой именно концерт — вопрос второстепенный. В этот раз на центральной площади города, разрушив все стереотипы, показали оперу.

Голоса артистов, игра на музыкальных инструментах, свет и практически мистическая атмосфера сделали свое дело: спустя несколько минут горожане начали подпевать и пустились в пляс. Примечательно, что главная композиция PRO dni PRO, которая звучала во время постановки, стала вирусной и впоследствии надолго засела в головы местных жителей.

Театральный режиссер Влад Троицкий стал лауреатом ежегодной премии имени Василия Стуса – видео:

Днепряне остались довольны оперой, отмечая ее нетривиальность и органичность.

"На фоне других мероприятий, на которых я была ранее, эта отличилась своей харизмой и креативом. Совершенно другой, я бы сказала, свежий взгляд на оперу в целом. Хочется отметить яркое оформление сцены и то, как гармонично в себе сочетались разнообразные стили и музыкальные направления.", — делится своим мнением с корреспондентом "Сегодня" днепрянка Елена.

Между тем, организаторы фестиваля поясняют: подобные мероприятия рассказывают об уникальности тех или иных городов нашей страны.

"Мы не понимаем, что происходит в Украине. В нашем сознании есть условно три города. Спроси любого человека, что такое Сумы, что такое Чернигов, что такое Хмельницкий — он ничего не сможет ответить. И это ужасно, потому что мы не знаем нашу страну. Идея GogolFest — посев. В Днепре фестиваль проходит впервые. Конечно, мы пытаемся вписаться, чтобы это было что-то привнесенное, но одновременно присвоенное городу", — рассказывает нам президент фестиваля Владислав Троицкий.

Второй день фестиваля отметился очередным необычным мероприятием, которое проходило в недостроенной станции метро "Центральная". Под землей, на глубине 50-ти метров, горожанам показали четыре сайд-специфики проекта "ДнеПРОметей Восставший". Само шоу соединило в себе перфоманс, музыкальное и визуальное действие. По сюжету, загримированные актеры (вид у них, кстати, был весьма жуткий) на четырех локациях раскрыли четыре мифа о Прометее. По задумке режиссера Дмитрия Костюминского, зрители окунулись в себя и остались на едине со своим "я".

В целом, весь день на разных локациях фестиваля проходило множество интересных мероприятий, включая Аэрокосмический центр им. Макарова, где показывали оперу-реквием Iyov режиссера Владислава Троицкого. Наверное, постановку каждый зритель трактует по-своему: кто-то видит в ней фон триеровские смыслы, кто-то — современную картину мира, но так или иначе Iyov пробирает насквозь. Находясь в зале, по телу то и дело бегут мурашки от силы голоса артистов и красоты звучания музыкальных инструментов.

Под занавес, в последний день фестиваля, пустился дождь. Днепр погрузился в меланхоличное настроение, но это только придало фестивалю концептуальности. Все мероприятия заключительного дня проходили на территории киностудии Contrabas. К 16:00 под входом на большую театральную сцену выстроилась огромная очередь из желающих увидеть спектакль-притчу "Сон Алисы". Днепрян не пугал даже проливной дождь. К сожалению, попасть на постановку удалось не всем — сказалось недостаточное количество посадочных мест в зале.

ГогольFest в Днепре 2019 Фото: пресс-служба ГогольFest в Днепре 2019 Фото: пресс-служба ГогольFest в Днепре 2019 Фото: пресс-служба ГогольFest в Днепре 2019 Фото: пресс-служба ГогольFest в Днепре 2019 Фото: пресс-служба ГогольFest в Днепре 2019 Фото: пресс-служба 1/6

Сюжет полотна в философском стиле иронично рассказывает о мире сновидений, путешествие в которым для каждого человека становится особенным и затрагивает его личные переживания. Актерами в постановке выступили участники группы "ЦеШо".

У горожан же спектакль вызвал смешанные чувства радости и грусти. Выходя из зала, они активно обсуждали увиденное и делились впечатлениями.

"Спектакль мне понравился. Не ожидал увидеть на сцене группу "ЦеШо". Постановка интересная, особенно концовка. В тему были метафоры и аллитерации, словно один и тот же повторяющийся сон Алисы. Интересно, что во время спектакля зрители задавали себе вопросы: например, что в конце остается кроме сожаления и опустошения от утраченной любви?", — отмечает днепрянин Георгий.

Внимание гостей фестиваля также привлек арт-сквот. Собой он представлял небольшое заброшенное здание, в котором авторы-перформеры создали разнообразные экспозиции. Кроме прочего, там есть комната с камышом и комната, обставленная по мистическому сюжету повести "Вий" Николая Гоголя.

В целом, каждая локация привлекла внимание горожан: они не забывали фотографироваться на фоне необычных объектов, по-своему их интерпретировать и активно обсуждать. Закончился фестиваль выступлением групп "Вагоноважатые", Super Besse и перформансом "Братья Карамазовы".

В заключении организаторы поблагодарили присутствующих за участие в проекте и пообещали вернуться в Днепр уже в следующем году.

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