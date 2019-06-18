"Голодные игры" получат свой приквел: подробности

События приквела происходят за 64 года до "Голодных игр"

"Голодные игры" Фото: YouTube

Квадрология "Голодные игры", которая является одной из самых успешных франшиз, хотя финальная часть все же подкачала, скоро получит свое продолжение. Писательница Сьюзен Коллинз напишет новую книгу-приквел о "Голодных играх", и студия Lionsgate уже приобрела права на ее адаптацию, пишет Deadline.

Смотрите видео о том, как звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс сделала перерыв в съемках:

Отметим, что события франшизы развиваются в будущем, где каждый год проходят масштабные Голодные игры - жестокие соревнования на выживание. В них принудительно принимают участие дети в возрасте от 12 до 18 лет из двенадцати округов Панема. Победителем в этих Играх на протяжении многих лет мог стать только один, пока на арене не оказались Китнисс Эвердин и Пита Мелларк и своей любовью не заставили Президента Сноу сделать их обоих победителями.

Новая же книга об этой вселенной выйдет в мае 2020 года, и глава Lionsgate Motion Picture Group Джозеф Дрэйк "с нетерпением ждет, когда они вновь будут работать вместе над новым фильмом".

К сожалению, события приквела будут развиваться за 64 года до событий первого фильма "Голодные игры", мы не увидим в нем ни Дженнифер Лоуренс, ни Лиама Хемсворта, ни Джоша Хатчерсона. В лучшем случае нам представят Президента Сноу в молодости.

Официального названия и даты выхода у приквела "Голодных игр" пока нет.

Напомним, ранее Дженнифер Лоуренс отказалась сниматься в продолжении "Голодных игр".

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