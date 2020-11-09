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Голову Павлина в оригинальном шоу "Маска" покроют 500 перьев настоящей птицы

Сегодня, 13:43

Дизайнерами оригинального гипершоу стали Леся Патока и Назар Дидык

Дизайнеры оригинального гипершоу "Маска", премьера которого состоится на телеканале "Украина", Леся Патока и Назар Дидык продолжают работать над невероятными образами персонажей. Создатели проекта уверяют: ничего подобного по масштабам и количеству грандиозных костюмов в нашей стране еще не делали. Одним из героев шоу-детектива станет Павлин, создание костюма для которого стало для мастеров настоящим вызовом.

На поиск необходимых материалов для одной только головы Павлина понадобилось несколько месяцев, а над ее созданием работали четыре мастера в течение трех недель. "Изготовить реалистичную голову птицы – дело непростое, но очень интересное", – говорит художник по костюмам Назад Дидык.

Голова Павлина из шоу "Маска"
Голова Павлина из шоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Мастер продумал все элементы до мельчайших деталей – голову Павлина покрывает несколько сотен натуральных перьев разной величины, а массивные глаза обрамлены голубыми перьями. Как положено фазановой птице, у нашего Павлина – характерный слегка изогнутый вниз клюв и красивый чуб с невероятными перьями.

"Голова Павлина действительно выглядит как настоящая – она ​​покрыта огромным количеством натуральных перьев. Основу создали скульпторы из специального материала, который принимает форму под воздействием температуры около 100 градусов по Цельсию. А клюв сделали из латекса и оттенили гипоаллергенными красками. На нем – каплевидной формы ноздри и подклювье. Конечно, все элементы костюмов мы создаем вручную. Это действительно очень тонкая и деликатная работа, которая требует особой внимательности, а главное – увлечения своим делом", – рассказывает художник по костюмам шоу-детектива "Маска" Назар Дидык.

Голова Павлина из шоу "Маска"
Голова Павлина из шоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Многим будет интересно, как участник будет дышать в такой сложной конструкции. Но дизайнер продумал и этот момент – в клюв Павлина встроен специальный мини-вентилятор, который обеспечит циркуляцию воздуха внутри костюма.

Кстати, все костюмы для шоу "Маска" Назар сначала примеряет на себя. За более чем 15-летний опыт работы он создал сотни сценических образов, поэтому знает, как важно чувствовать себя в том или ином наряде комфортно.

"Я никогда не создаю того, что сам не хотел бы примерить. Поэтому обязательно каждый костюм надеваю – мне же нужно проверить его удобство", – отмечает дизайнер.

Голова Павлина из шоу "Маска"
Голова Павлина из шоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, украинский проект "Маска" на телеканале "Украина" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поразит своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Количество участников создатели шоу пока не раскрывают. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Тем временем музыкальный продюсер "Маски" рассказал, что конкурс на участие в шоу – 5 человек на место.

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маска костюмы телеканал Украина шоу "Маска"
Источник: Сегодня
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