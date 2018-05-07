Гомосексуальная любовь или карьера политика: Хью Грант в главной роли сериала "Очень английский скандал"

В сети уже появился трейлер трехсерийного сериала, который расскажет скандальную историю политического закулисья Британии

"Очень английский скандал". Фото: канал ВВС One

Канал ВВС One готов показать новенький сериал "Очень английский скандал". В сети уже появился впечатляющий трейлер.

Шоу будет состоять из трех эпизодов, а производством занимался номинант на "Оскар" и обладатель премии BAFTA Стивен Фрирз по сценарию другого обладателя премии BAFTA — сценариста Рассела Т. Девиса.

Действие сериала происходит в конце 60-х годов. Джереми Торпу приходится скрывать свои сексуальные наклонности, ведь он делает блестящую политическую карьеру — он самый молодой лидер либеральной партии за всю историю Британии. Скандал с его участием раскрыл общественности те пороки политической системы Британии, о которых никто не догадывался и даже не верил в их возможность. Тогда доказать вину Торпа не удалось и обвинения были сняты, но этот скандал положил конец его политической карьере.

Главную роль британского политика Джереми Торпа сыграл Хью Грант. В 1979 году политик обвинялся в организации убийства своего бывшего любовника Нормана Скотта. Дату премьеры сериала пока что не называют.

Напомним, в марте 2018 актер Хью Грант в пятый раз стал отцом.