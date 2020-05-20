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"Горды, что это настоящий тренд": программа "Ранок з Україною" готовит спецвыпуск ко Дню вышиванки

Утреннее шоу готовит особенный выпуск ко Дню вышиванки

Дарина Алексеева
Сегодня, 16:56

Любимая программа миллионов "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:29 на канале "Украина", готовит специальный праздничный выпуск ко Дню вышиванки. Уже в четверг, 21 мая, в студии соберутся четверо ведущих, чтобы рассказать об эволюции национальных орнаментов.

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич в вышиванках
Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич в вышиванках
Фото: пресс-служба

В четверг, 21 мая, все четверо ведущих программы "Ранок з Україною" появятся в эфире канала "Украина", чтобы встретить День вышиванки с миллионами украинцев. Мария Мельник, Григорий Герман, Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич продемонстрируют свои любимые вышиванки и расскажут об эволюции "вышиваного" тренда. Так, например, зрители узнают, кто из выдающихся людей примерно 100 лет назад первым ввел "моду" на вышиванки. А основательница Дня вышиванки Леся Воронюк расскажет о создании праздника и его особенностях, ведь вышиванка всегда была для украинцев не просто одеждой.

Мария Мельник и Григорий Герман в вышиванках
Мария Мельник и Григорий Герман в вышиванках
Фото: пресс-служба

"Я обожаю вышиванки, согласитесь, есть в них какая-то магия. Одеваешь – и она придает силу, наполняет неповторимой энергией. Я в восторге, какие красивые изделия создают наши дизайнеры, сочетая современные фасоны с традиционными украинскими орнаментами. Как по мне, это очень стильно и самобытно одновременно. Посмотрите, сколько мировых звезд носят наши вышиванки, и я горда, что это настоящий тренд. Мы в "Ранку з Україною" всегда отмечаем День вышиванки. Присоединяйтесь к празднованию, надевайте свои рубашки, раскрасим этот день цветами украинской вышивки", – рассказала Лилия Ребрик.

Как вышиванка может стать оберегом для женщины – смотрите в сюжете:

Также к известной четверке присоединятся журналисты "Ранку з Україною", которые в прямых включениях с улицы будут спрашивать у людей в вышиванках, знают ли они значение и происхождение орнаментов. Ждите встречи!

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич
Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба

Кроме того, журналисты собрали множество интересных материалов о значении орнаментов и магической силе цветов. А вот Григорий Герман уже откровенно признался, что мало знает об орнаментах, однако искренне уважает и восхищается их красотой.

"В моей жизни вышиванка появилась лет 6 назад. И я как тогда был далек от "генетических кодов" и "зашифрованных символов", так же далек и сейчас. Непопулярная мысль, зато честная. И я уверен, что в четверг, вместе со всей страной в который раз буду расширять свои знания", – поделился Григорий Герман.

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Анатолий Анатолич тоже имеет в своем гардеробе вышиванки. Телеведущий уверен, что национальный наряд должен быть у каждого украинца, ведь это не только проявление патриотизма, а и способ самовыражения:

"Вышиванка – это часть нашего генетического кода и один из символов нации. Это, пожалуй, тот элемент гардероба, который должен быть у каждого украинца, чтобы бережно хранить его и одевать в наиболее значимые, важные дни. Сейчас вышиванка – это не только о патриотизме, но и об особом стиле, индивидуальности, сочетании традиций и нового времени", – отмечает Анатолий Анатолич.

Телеведущие Мария Мельник и Григорий Герман в вышиванках
Телеведущие Мария Мельник и Григорий Герман в вышиванках
Фото: пресс-служба

Поэтому не пропустите специальный выпуск любимого утреннего шоу в четверг, 21 мая, на канале "Украина", ведь он раскроет для вас интересные секреты и загадки вышиванок, их значение и уникальность, огромную географию – новые страны, в которых вышиванка тоже является частью национального костюма, стоимость готовых вышиванок и уникального пошива, расскажет о "вышиваных" рекордах и многое другое.

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"Вышиванка – это самоидентификация! Поэтому, на мой взгляд, такой праздник, когда украинцы надевают национальную одежду – это праздник красоты и единства, единства поколений, и очень круто, что в этот день мы также объединимся нашей четверкой, нашими зрителями", – комментирует ведущая программы "Ранок з Україною" Мария Мельник.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:29 на канале "Украина".

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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