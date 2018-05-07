Город с чертовщиной: появился атмосферный трейлер нового сериала "Касл-Рок" по Стивену Кингу

В сериале будут отсылки к другим романам-страшилкам Кинга – "Сияние", "Ловец снов", "Зеленая миля"

Сериал "Касл-Рок". Постер

Фанаты Стивена Кинга с упоением ждут продолжения ужастика "Оно" по роману писателя. Пока только идут съемки фильма и поклонники могут побаловать себя только тизером-трейлером сериала "Касл-Рок" по Стивену Кингу.

Этим громким проектом заведует автор сериала "Остаться в живых", перезапущенного "Стартрека", продюсер "Мира Дикого Запада" – Джей Джей Абрамс.

По сюжету сериала, адвокат Генри Дивер (Андре Холланд) направляется по своим делам в маленький городок Касл-Рок, который находится в часто упоминаемом у Кинга штате Мэн. Там он также планирует встретиться со своей приемной матерью Рут Дивер (Спейсек) и, возможно, с заключенным в тюрьме Шоушенка (Билл Скарсгард).

У каждого из них есть свои тщательно оберегаемые тайны. Кроме того, в сериале будут всевозможные отсылки к другим книгам Кинга – "Сияние", "Ловец снов", "Зеленая миля", "Мизери" ( так обещают создатели).

Отметим, что Касл-Рок весьма символичный город для автора и является одним из главных действующих мест большинства произведений Кинга. Важно и то, что часть актеров уже играла в других экранизациях произведений писателя – Сисси Спейсек в "Кэрри", Билл Скарсгард в "Оно", Мелани Лински в "Особняке "Красной Розы", Терри О'Куинн в "Серебряной пуле".

Всего запланировано 10 серий, премьера – 25 июля на телеканале Hulu.

Напомним, на нью-йоркском Comic Con зрителям уже представляли первый трейлер нового сериала "Касл-Рок" Джей Джей Абрамса – антологии рассказов Стивена Кинга с его различными персонажами.