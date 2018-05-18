Гости, которых не к кому пристроить: Киану Ривз и Вайнона Райдер появились в трейлере фильма "Пункт назначения: Свадьба"

Актеры уже в четвертый раз играют вместе

Киану Ривз и Вайнона Райдер. Кадр из фильма

В сети появился трейлер романтической комедии "Пункт назначения: Свадьба" с Киану Ривзом, который также снялся и в фантастическом фильме "Репродукция", и Вайноной Райдер в главных ролях.

Сюжет фильма расскажет про Линдси и Фрэнка, которые приглашены на свадьбу. Легкая комедия, в которой она едет — к своему бывшему жениху и собирается поставить наконец для себя точку в их уже давно завершившихся отношениях. Он — к сводному брату, которого предпочитает не видеть.

Итак, они окажутся вместе в самолете, в такси, в соседних номерах, за столом. Они из той категории гостей, которых не к кому пристроить. В итоге, они начинают уже изрядно раздражать друг друга, но свадьба только начинается. Виктор Левин ("Дрянная девчонка") выступил режиссером и сценаристом картины. Премьера фильма состоится 24 августа 2018 года.

Напомним, боевик "Джон Уик" благодаря актеру Киану Ривзу, который сыграл там главную роль, и отличной команде постановщиков боевых сцен превратился во вполне качественную франшизу.