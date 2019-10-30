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"Говорить Україна" помогло первокласснику в борьбе с редкой болезнью

Благодаря программе "Говорить Україна", которая выходит на телеканале "Украина", удалось собрать 750 тысяч гривен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Алексей Суханов
Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым на телеканале "Украина" навсегда изменило жизнь 7-летнего Марка. Первоклассник в своем возрасте походит на трехлетнего ребенка. Врачи годами не определялись с диагнозом. Но предыдущие исследования показали, что шанс на нормальную жизнь у мальчика все-таки существует. После выхода программы в эфир на карту родителям Марка неравнодушные люди прислали 750 000 грн.

Эксклюзивное интервью с Алексеем Сухановым – смотрите видео:

Выпуск "Школьник в теле трехлетнего малыша", ток-шоу "Говорить Україна", который зрители увидели в мае, объединил неравнодушных украинцев вокруг судьбы 7-летнего Марка. Деньги, которые родители получили от тех, кто откликнулся на их непростую историю пока не тратят, откладывают на лечение.

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Сейчас лечением Марка занимается киевский эндокринолог, который поставил диагноз "Д-зависимый рахит 2 типа", который мальчику ставили с самого начала. Врач назначила препараты, которые дают результат. На сегодня вес Марка составляет 14,5 кг, а рост 87-88 см. Ранее эти показатели были 80 см и 13 кг соответственно.

"Мы склоняемся, что это генетическая болезнь. Заболевание редкое, его имеет примерно 20 больных в мире. Помочь можно, операции делают не только за рубежом, но и в Украине", – поделился ортопед-травматолог.

Марк по развитию, умственно, не отличается от детей своего возраста. Никаких патологий Марк сначала не имел. Он рос, как обычный ребенок. Но, когда ему было полтора года, родители заметили, что он совсем не ходит. Показатели по остеопорозу у Марка были 3500, сейчас снизились до отметки в 2300. В норме у человека должно быть не более 300 единиц, тогда можно и оперировать.

"Когда есть поддержка семьи, а главное – вера, тогда все, что кажется невозможным – становится реальным. Только вместе можно преодолеть трудности и выиграть в любой борьбе за жизнь", – отметил Алексей Суханов.

Напомним, благодаря резонансу, возникшему после одного из выпусков главного социального ток-шоу страны "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым, которое выходит на канале "Украина" по будням в 19:45, Владимир Зякун, получивший пожизненный срок и отсидевший 14 лет за чужое преступление, вышел на свободу.

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