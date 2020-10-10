Говорящий буйвол и Тень Мун: вышел трейлер третьего сезона "Американских богов"

Премьера нового сезона состоится в начале 2021 года

В рамках New York Comic Con 2020 этой ночью показали трейлер третьего сезона сериала "Американские боги". Проект вернется на экраны в начале 2021 года.

В коротком ролике зрителям показывают, чем занимается Тень Мун (Shadow Moon) после событий второго сезона шоу. С новым именем и желанием сбежать от прошлого главный герой затаился в небольшом городке, где его все же находят другие боги.

Точной даты релиза "Американских богов" пока нет. Ожидается, что сериал покажут в начале 2021 года.

Сериал "Американские боги" – это телеадаптация романа Нила Геймана, написанного в 2001 году. 30 апреля канал Starz показал первую серию шоу, в котором снялись Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Эмили Браунинг и другие.

Накануне вышел трейлер комедии "Главный герой", в которой Райан Рейнольдс стал персонажем онлайн-игры и спасает мир.

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