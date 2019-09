Green Day впервые за несколько лет выпустили новый клип и отправляются в тур

Новый альбом группы выйдет 7 февраля 2020 года

Green Day Фото: instagram.com/greenday/

Green Day впервые за несколько лет выпустили новый клип и отправляются в грандиозный тур. Американцы презентовали видеоработу на сингл "Father of All", а одноименный альбом коллектива выйдет 7 февраля 2020 года.

Новое видео Green Day появилось на официальном Yotube-канале группы в пятницу, 20 сентября. В клипе участники трио использовали документальные кадры разных эпох и народов, на социальные и не очень темы.

Тринадцатый альбом Green Day под названием "Father of All" будет доступен 7 февраля 2020 года. Летом коллектив отправится в мировой тур вместе с Fall Out Boy и Weezer.

Предыдущий альбом "Revolution Radio" Green Day выпустили в 2016 году.

Группа Green Day была основана в 1986 году. В 1994 году участники продали 10 млн экземпляров своего второго альбома "Dookie". В коллекции трио пять "Грэмми", а в 2015 году Green Day включили в Зал славы рок-н-ролла.

