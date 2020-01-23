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Грэмми 2020: украинская пианистка заявлена в двух номинациях

Пианистка живет и работает в Америке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:27
Украинская пианистка Надежда Шпаченко
Украинская пианистка Надежда Шпаченко
Фото: Getty Images

Недавно был объявлен список номинантов на престижную премию Грэмми 2020. Украинская пианистка Надежда Шпаченко заявлена сразу в двух номинациях: "Лучшая книга" и "Продюсер года в классической музыке" в категории "Классическая музыка". Об этом сообщает "Радио Исландия" в Facebook.

Как прошла церемония награждения премии Грэмми 2019, смотрите в видео:

"Через несколько дней состоится шестьдесят вторая церемония награждения музыкальной премии "Грэмми", и мы с радостью сообщаем, что среди номинантов в категории "Классическая музыка" – украинская пианистка Надежда Шпаченко, которая заявлена сразу в двух номинациях: "Лучшая книга" и "Продюсер года в классической музыке" за альбом The Poetry Of Places", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Надежда является профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. В Америке она известна активным выполнением современной музыки. На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

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Во время своих концертов Надежда исполняет произведения за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее выступления сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами.

Напомним, группа Aerosmith будет удостоена чести на мероприятии MusiCares Person of the Year 2020 выступить на церемонии Грэмми, которая состоится с 26 на 27 января.

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