"Гринч" бьет рекорды проката

Мультфильм показал хороший результат в США

Кадр из фильма "Гринч"

Анимационный фильм "Гринч" от Universal показал третий в истории старт среди всех мультфильмов, дебютировавших в ноябре. Экранизация сказки Доктора Сьюза "Как Гринч украл Рождество" заработал 66 млн долл за первый уикенд и возглавил кинопрокат Северной Америки. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в понедельник, 12 ноября.

Лучше "Гринча" начинали только "Суперсемейка" (чуть более 70 млн долл) и "Холодное сердце" (67 млн). На международной арене "Гринч" стартовал пока лишь в 24 странах и заработал еще 12,7 млн долл.

Биографический фильм "Богемская рапсодия", посвященный Фредди Меркьюри, занял второе место. Его результат по итогам выходных составил 30,8 млн долларов. Мировые сборы достигли 285 млн при бюджете.

Третью строчку с результатом чуть более 10 млн долл занял фильм ужасов "Оверлорд", еще 9,2 млн картина собрала в международном прокате.

Также стоит отметить неудачный старт экранизации романа "Девушка, которая застряла в паутине". В свои первые выходные картина собрала лишь 8 млн долл. Бюджет фильм составляет 43 млн, а значит окупиться он может только благодаря международному прокату.

Напомним, британский актер Бенедикт Камбербэтч озвучил главного злодея – Гринча в новом мультфильме. В сети международный трейлер анимации "Гринч" стал хитом.