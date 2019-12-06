Группа АГОНЬ представила новую песню "По темным улицам"

Премьера песни должна была выйти еще в 2011 году под брендом Quest Pistols

АГОНЬ Фото: пресс-служба

Украинская группа АГОНЬ, которая спела в дуете с Ириной Горбачевой, представила новую песню "По темным улицам". Этот релиз должен был состоятся в 2011 году под брендом Quest Pistols, но выходит спустя 8 лет в составе группы АГОНЬ в то самое время, когда в музыкальном мире рефлексировать о прошлом модно.

Смотрите подробности нового клипа Оли Поляковой:





Сингл "По темным улицам" авторства группы "Босиком по солнцу" – ностальгический хит нулевых, который нашел отклик в сердцах тех, кто встретил свою юность в начале нового тысячелетия.

Старая-добрая меланхолия в голосе Савлепова, от которой одновременно и тепло, и больно, бескомпромиссный и хлесткий речитатив Боровского и приятный уху седактив-поп – идеальное завершение сверхпродуктивного года от группы АГОНЬ.

Артисты успели за 12 месяцев выпустить неформатный альбом "Закладка", два пост-иронических проекта "Тебе 20" и "Бомба", и даже Prodigy-ремикс на свой же бестселлер "Я устал".

Напомним, ранее в интервью Сегодня.Lifestyle участники эпатажной украинской группы АГОНЬ Антон Савлепов и Костя Боровский рассказали о своем новом альбоме, самых необычных сообщениях от хейтеров и поклонников, общении вне сцены, любимой музыке и о многом другом.

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