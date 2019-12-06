Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Группа АГОНЬ представила новую песню "По темным улицам"

Премьера песни должна была выйти еще в 2011 году под брендом Quest Pistols

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:06
АГОНЬ
АГОНЬ
Фото: пресс-служба

Украинская группа АГОНЬ, которая спела в дуете с Ириной Горбачевой, представила новую песню "По темным улицам". Этот релиз должен был состоятся в 2011 году под брендом Quest Pistols, но выходит спустя 8 лет в составе группы АГОНЬ в то самое время, когда в музыкальном мире рефлексировать о прошлом модно.

Смотрите подробности нового клипа Оли Поляковой:



Сингл "По темным улицам" авторства группы "Босиком по солнцу" – ностальгический хит нулевых, который нашел отклик в сердцах тех, кто встретил свою юность в начале нового тысячелетия.

Старая-добрая меланхолия в голосе Савлепова, от которой одновременно и тепло, и больно, бескомпромиссный и хлесткий речитатив Боровского и приятный уху седактив-поп – идеальное завершение сверхпродуктивного года от группы АГОНЬ.

Читайте также:
"Атмосфера антиутопии": АГОНЬ представили новый клип

Артисты успели за 12 месяцев выпустить неформатный альбом "Закладка", два пост-иронических проекта "Тебе 20" и "Бомба", и даже Prodigy-ремикс на свой же бестселлер "Я устал".

Напомним, ранее в интервью Сегодня.Lifestyle участники эпатажной украинской группы АГОНЬ Антон Савлепов и Костя Боровский рассказали о своем новом альбоме, самых необычных сообщениях от хейтеров и поклонников, общении вне сцены, любимой музыке и о многом другом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

песня альбом Агонь Антон Савлепов
Реклама

Новости партнеров

Официальное заявление близких после известия о смерти Заворотнюк
Официальное заявление близких после известия о смерти Заворотнюк
Каменських прийшла без білизни на церемонію M1 Music Awards-2019
Каменських прийшла без білизни на церемонію M1 Music Awards-2019
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:14Fun

6 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 18:14Шоу-бизнес

Брюнетка с короткими волосами: Леся Никитюк предстала в кардинально другом образе

Вчера, 08:58Fun

Девушки из "Мисс Вселенная" ошарашили сеть снимками без косметики

4 декабряШоу-бизнес

Анна Ризатдинова и Женя Кот публично поссорились: резкий комментарий финалистки "Танців з зірками"

4 декабряЭксклюзив

"Меня привезли в рабство": "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота о жизни в Китае, замужестве и необычном хобби

4 декабряFun

Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото

4 декабряШоу-бизнес

"Дела обстоят очень тяжело": известный российский певец о состоянии Анастасии Заворотнюк

4 декабряFun

4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

4 декабряFun

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

4 декабряFood

Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

4 декабряFun

Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фото

4 декабряТехно

Брат наркобарона Пабло Эскобара представил "неубиваемый" смартфон: фото

4 декабряТехно

Катастрофа в космосе: NASA собирается "выстрелить" по астероиду

3 декабряПсихология

Психиатры выяснили, почему у половины бездомных людей травмы головы

3 декабряFun

"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

3 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

Новости партнеров

Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Продолжаем оборудовать квартиру: Комаров засветил свое жилье
Продолжаем оборудовать квартиру: Комаров засветил свое жилье
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Экс-жена Потапа прокомментировала отношения их сына с Каменских
Экс-жена Потапа прокомментировала отношения их сына с Каменских
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Лопырева подтвердила, что вышла замуж за Булатова
Лопырева подтвердила, что вышла замуж за Булатова