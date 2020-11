"Антитела" и телеканал "Украина" объявили имена победителей всеукраинского конкурса #HelloУкраїнашукаєталанти

Победителями стали девичий рок-коллектив The sixsters и мужская группа Johnny Rides

Завершился масштабный всеукраинский конкурс #HelloУкраїнашукаєталанти, который в феврале 2020 года запустила популярная группа "Антитела" при поддержке телеканала "Украина".

Победителями конкурса стали девичий рок-коллектив The sixsters и мужская группа Johnny Rides, которая исполняет инди-музыку. Их имена группа "Антитела" назвала во время своего концерта, который состоялся 31 октября во Дворце Спорта в Запорожье. Все заинтересованные также имели возможность услышать и увидеть объявления результатов в прямом эфире на Instagram-странице группы "Антитела". По условиям конкурса коллективы-победители The sixsters и Johnny Rides выступят вместе с группой "Антитела" на стадионных концертах в рамках тура "HELLO 2021" по городам Украины.

Группа "Антитела" назвала победителей конкурса Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В финале конкурса #HelloУкраїнашукаєталанти соревновались десять коллективов. Пять из которых получили консультативную поддержку от группы "Антитела" в течение полугода. Победителей определяли по результатам онлайн-голосования и экспертного мнения членов жюри, в состав которого вошли музыканты группы "Антитела" и представители телеканала "Украина". В общем приняло участие около полутысячи участников.

Группа Johnny Rides Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Когда вместе с телеканалом "Украина" начинали этот конкурс мы ожидали, что будет много желающих. В конце концов, мы понимаем, что многим музыкантам хотелось бы попасть на большую сцену, и вместе с "Антитела" показать численной аудитории все то, на что они способны. Но, что их будет так много, это нас приятно поразило и вдохновило, значит мы делаем все правильно. Победителей мы выбирали по трем критериям. Во-первых, это оригинальный авторский музыкальный материал. Второй критерий, это артистизм. И третий – определенная особенность этого коллектива, которая может поразить поклонников группы "Антитела", которые придут к нам на стадионный концерт. С победителями мы проведем личный мастер-класс, пообщаемся, попьем кофе, поможем им настроить звук и приложим все усилия, чтобы The sixsters и Johnny Rides представили на концертах себя классно", – прокомментировал солист группы "Антитела" Тарас Тополя.

Кок-коллектив The sixsters Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, целью конкурса было найти новые музыкальные таланты и продемонстрировать творческий потенциал нашей страны. Музыкальные группы, дуэты в составе своего музыкального коллектива, которые участвовали, должны были записать авторскую песню на видео и выложить ее в Instagram с хэштегом #HelloУкраїнашукаєталанти, отметив официальные страницы группы "Антитела" и телеканала "Украина".

