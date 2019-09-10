Группа "Антитела" объявляет дополнительный концерт во Дворце Спорта

После успеха концертного тура группа решила дать еще один дополнительный концерт в Киеве

"Антитела" Фото: пресс-служба

Первый стадионный тур группы "Антитела" "Hello" 2019 достиг кульминации. Шестьдесят тысяч поклонников в четырех городах страны, где проходили концерты тура, уже почувствовали, что такое живой звук и энергетика музыкантов. Теперь же эстафета переходит к родному городу группы – Киев.

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До финального концерта в столице еще два месяца, а на запланированную дату все билеты уже раскуплены. В связи с этим, "Антитела" объявляют дополнительный концерт на той же площадке – во Дворце Спорта, 16 ноября.

"Антитела" Фото: пресс-служба

"Когда выбирали дату и место киевского концерта в рамках тура "Hello", хотели, чтобы все желающие смогли попасть на это важное событие. Именно поэтому осень, ноябрь, поэтому Дворец Спорта. Единственный приятный нюанс, который мы не учли – количество желающих. Сегодня мы констатируем: еще до начала широкой рекламной кампании в столице, все билеты во Дворец Спорта проданы. Поэтому мы объявляем дополнительный концерт и открываем продажу билетов. Теперь альбом "Hello" будет звучать в живую два дня: 16 и 17 ноября! До встречи!", – прокомментировал Тарас Тополя.

Два дня подряд во Дворце Спорта группа Антитела представит шоу продолжительностью в два с половиной часа. Также, на киевский концерт группа готовит сюрпризы. Что именно, пока сохраняется в тайне. Но точно известно, что будет эксклюзивная сцена в форме полукруга, весом 68 тонн, именно та, которая была специально спроектирована для тура и использовалась на стадионах. Неизменными будут сверхсовременные свет и звук.

Напомним, 15 июня состоялся концерт группы "Антитела" на полтавском стадионе "Ворскла" им. А. Бутковского. Это третий концерт из пяти в рамках стадионного тура Hello, который прошел в поддержку нового одноименного альбома.

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