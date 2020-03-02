Группа "Антитела" выпустила свой первый винил

В таком формате презентован альбом Hello

Группа "Антитела" представила альбом Hello на виниле. Это первая студийная работа коллектива, которая вышла в таком ламповом формате. Hello полностью спродюсирован группой, а работа проходила в студии Bobina Records под руководством Хомулко Дмитрия.

Антитела презентовали свою первую виниловую пластинку Фото: пресс-служба

Пластинка Hello была нарезана в Италии по специальному заказу. Музыканты утверждают, что настоящие ценители оценят ее белый цвет и вес 180 грамм, который относится к категории "тяжелого винила" – наиболее устойчивого к повреждениям. Обложка альбома имеет формат гейтфолда, или как его еще называют – разворотный конверт.

Отметим, что альбом изначально писался именно для выполнения его "вживую" перед десятками тысяч людей open-air. Поэтому пластинка хорошо будет звучать в проигрывателе.

Антитела – Hello Фото: пресс-служба

Альбом Hello на виниле вышел тиражом всего 250 экземпляров. Потому всем желающим, кто хочет стать обладателем лимитированной пластинки необходимо поспешить.

"Я мог бы сказать, что это была моя мечта детства выпустить пластинку, но нет. Не буду лукавить. Мы решили выпустить альбом Hello в таком формате, потому что винил возвращается и сегодня он является интересным для многих коллекционеров, а также для наших фанов. Они неоднократно просили выпустить альбом именно в таком формате", – прокомментировал лидер группы Тарас Тополя.

Антитела представили винил Hello Фото: пресс-служба

Винил – это логическое продолжение большой истории Hello группы "Антитела". Hello – шестая пластинка в дискографии группы. Она состоит из 10 композиций, большинство из которых уже стали народными хитами.

Альбом был представлен 14 апреля 2019 и в поддержку него сейчас длится тур. Он начался в мае 2019 и собрал 80 000 поклонников на стадионах и в двух столичных Дворцах спорта. В этом году тур охватит более 50 городов Украины, Польши, Чехии, США и Канады. А концерты пройдут на различных площадках: от тысячных залов до стадионов.

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