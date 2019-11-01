Группа "Бумбокс" отменила концерт в Северодонецке: причина

Концерт должен был состояться 16 ноября

"Бумбокс" презентовали клип на песню "ДШ" Фото: пресс-служба

Украинская группа "Бумбокс", которая презентовала клип на русскоязычную песню "ДШ", отменила свой концерт в Северодонецке. Выступление было запланировано на 16 ноября.

Узнайте в видео, чем сейчас занимается группа "Бумбокс":

Так, на своей официальной странице в Instagram музыканты сообщили, что причиной такого решения стало небольшое количество проданных билетов. Также в заявлении указано, что тем, кто купил билеты, вернут за них деньги.

Отметим, что выступление группы должно было состояться 16 ноября в Ледовом Дворце спорта города Северодонецк.

INSTAGRAM

Напомним, группа "Бумбокс" выпускает новый альбом "Таємний код: Рубікон", в котором впервые в истории группы будет больше 11 песен. Этот альбом записан в Украине, Франции и Соединенных Штатах Америки. Он будет двойным: первым 12 сентября выйдет "Таємний код", а через два-три месяца – "Рубікон".

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