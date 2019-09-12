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Группа "Бумбокс" презентует новый альбом "Таємний код: Рубікон"

Альбом будет двойным: первым выйдет "Таємний код", а потом – "Рубікон"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:58
"Бумбокс"
"Бумбокс"
Фото: пресс-служба

Украинская группа "Бумбокс", которая недавно презентовала русскоязычную песню "ДШ", выпускает новый альбом "Таємний код: Рубікон", в котором впервые в истории группы будет больше 11 песен!

Смотрите видео о том, как выглядит офис группы "Бумбокс":

Стоит отметить, что альбом записан в Украине, Франции и Соединенных Штатах Америки. Он будет двойным: первым 12 сентября выйдет "Таємний код", а через два-три месяца "Рубікон".  Солист группы "Бубмбокс" Андрей Хлывнюк рассказал о некоторых песнях, попавших в релиз.

О песне "Тримай мене". "В последнее время это одна из любимых моих песен. Написана вместе с замечательным автором и композитором Александром Чемеровым, бывшим вокалистом Димна Суміш, а сегодня лидером группы The Gitas, а также гитаристом Димна Суміш, Сергеем Мартыновым. Песня, на которую мы сняли клип в США, Италии и Украине. Песня, которая стала бесспорным концертным хитом команды за последнее время. Песня, которую я с огромным кайфом играю на каждом концерте и считаю ее жемчужиной этой пластинки".

О песне "Безодня". "Песня написана вместе с Олегом Аджикаевим и сначала я должен был петь ее сам, но уже на студии я понял, что хочу высоких партий и знаю, кто их должен спеть. Я очень благодарен замечательной украинской певице Тине Кароль, которая сразу же согласилась на сотрудничество и с первого раза записала свою фантастическую, виртуозную партию. Несмотря на безумно загруженный график, она сделала все необходимое промо, снялась в клипе. Работать с тобой Тиночка было очень приятно. Я рад нашей дружбе, которая из этого родилась. Давай еще. Это "Безодня".

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О песне "ДШ". "Песня на русском языке, которая была написана прошлой осенью, а записана зимой. Песня полностью создана в Киеве. Единственное, ее мастеринг, как и всех остальных песен альбома, делался в США. Песня записана новым составом группы Бумбокс. Это песня, в который наш диджей Валик уже в который раз превзошел себя. И нам всем, и надеюсь слушателям тоже, напомнил что он легендарный скретч-мастер и музыкант, который в этом альбоме выступает не просто как диджей, а еще как аранжировщик и саундпродюсер, потому что без него песни не имели бы такой глубины, многогранности и смыслов. Спасибо, Валик, за то что ты сделал в песне "ДШ".

"Бумбокс"
Фото: пресс-служба
"Бумбокс"
Фото: пресс-служба
"Бумбокс"
Фото: пресс-служба
"Бумбокс"
Фото: пресс-служба
"Бумбокс"
Фото: пресс-служба
"Бумбокс"
Фото: пресс-служба
"Бумбокс"
Фото: пресс-служба
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Напомним, ранее  артисты Тина Кароль и группа "Бумбокс" презентовали песню "Безодня", которая стала их первой совместной работой. Далее в сети был представлен и клип неожиданного дуэта.

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