Группа DILEMMA выпустили новый взрывной трек и клип "Динаміт"

Фанатам группы песня знакома еще с концертного тура

DILEMMA Фото: пресс-служба

Украинская группа DILEMMA после абсолютного хита уходящего года "Шаленій", выпустили новый трек и видео "Динаміт"! Фанатам группы песня знакома еще с концертного тура, поэтому, ждали ее с нетерпением, и ироничный видеоряд стал тому подкреплением.

Новый клип выпустила также группа "Время и Стекло":

Лейтмотивом песни послужила история о симпатии и восхищении, однако клип на почти лирический трек оказался крайне необычным. Очень яркое и ироничное видео, снято на "зеленке", а герои клипа в разгар холодного декабря, приглашают всех на теплый и жаркий пляж. Вирусное видео успело охватить уже сотни тысяч зрителей.

DILEMMA Фото: пресс-служба

Трек "Динамит" – это совершенно новый сингл группы-экспериментатора, которая творит современную историю украинской музыки, придавая ей совершенно свежие и необычные звучания и течения, вышедший после альбома #SHALENII.

Напомним, что новую песню "Новый Рим" представила и певица Светлана Лобода . На обложке к треку по лицу Светланы будто стекает красная кровь, а во рту она держит лезвие. В подобной манере выполнен клип Билли Айлиш Where the Partyʼs Over.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.