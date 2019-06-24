Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Группа KAZAKY в обновленном составе представила убойный клип, снятый Аланом Бадоевым

Новый клип снял украинский режиссер Алан Бадоев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
KAZAKY
KAZAKY
Фото: пресс-служба

Группа KAZAKY, солист которой ранее выступил в балете, возвращается на сцену в обновленном составе. Ребята сразу же выпустили клип на песню Push. Это вторая по счету коллаборация украинского режиссера Алана Бадоева и обновленных KAZAKY, с которой запускается "новая эра" группы, где принято говорить открыто и свободно.

Смотрите видео, почему Алан Бадоев работает на выходных:

Отныне в составе коллектива не четверо, а пятеро солистов. К основному составу проекта, в который ранее входили Артур Гаспар, Кирилл Сидоренко и Артем Лазарев, присоединились Влад Коваль и Евгений Гончаренко.

"Это видео мы создавали в очень близком контакте с Олегом Жежелем (продюсером и главным вдохновителем проекта). Олег поставил задачу – сохранить эстетику группы, но снять ее по-новому с учетом современных тенденций. В клипе KAZAKY предстают воинами свободы и любви. Большую лепту в динамическое и композиционное строение видеоклипа внес Никита Кузьменко – оператор проекта. Но самое важное, что существенно обновило контекст группы – новые смыслы. Клип открыто говорит о таких вещах, как: свобода любви и самовыражения. Для этого мы использовали портреты парней, погрузив их в документальную эстетику", – прокомментировал новую работу Алан Бадоев.

Напомним, ранее  Мадонна представила клип на песню "Girl Gone Wild", в котором снялись украинские ребята KAZAKY на высоких каблуках и в обтягивающих костюмах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Алан Бадоев снял невероятный клип для знаменитого певца Алан Бадоев прокомментировал прошлый скандал с клипом Тины Кароль
клип Kazaky Алан Бадоев
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Ксения Собчак о выходке Елены Малышевой: «Она вообще в себе?»
Ксения Собчак о выходке Елены Малышевой: «Она вообще в себе?»

Популярные статьи

Сегодня, 15:04Fun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 08:51Travel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Сегодня, 08:07Шоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Сегодня, 07:25Техно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

Вчера, 19:44Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:44Афиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

Вчера, 10:15Техно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

Вчера, 07:57Fun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

22 июняTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

22 июняEvents

Выпускной 2019: поздравления в прозе и открытки

22 июняFun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 июняТехно

Почта отказалась доставлять смартфоны Huawei

21 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Кардиологи изменили нормы артериального давления
Кардиологи изменили нормы артериального давления
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко не будет ходить в школу
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко не будет ходить в школу
Елизавета Боярская и Максим Матвеев «поделили» сыновей
Елизавета Боярская и Максим Матвеев «поделили» сыновей
Меган Маркл и принц Гарри разорвали отношения с Уильямом и Кейт
Меган Маркл и принц Гарри разорвали отношения с Уильямом и Кейт
«Усатый нянь» Сергей Проханов: «Я до сих пор жалею о разводе»
«Усатый нянь» Сергей Проханов: «Я до сих пор жалею о разводе»
Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?
Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения
Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь