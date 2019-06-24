Группа KAZAKY в обновленном составе представила убойный клип, снятый Аланом Бадоевым

Новый клип снял украинский режиссер Алан Бадоев

KAZAKY Фото: пресс-служба

Группа KAZAKY, солист которой ранее выступил в балете, возвращается на сцену в обновленном составе. Ребята сразу же выпустили клип на песню Push. Это вторая по счету коллаборация украинского режиссера Алана Бадоева и обновленных KAZAKY, с которой запускается "новая эра" группы, где принято говорить открыто и свободно.

Смотрите видео, почему Алан Бадоев работает на выходных:

Отныне в составе коллектива не четверо, а пятеро солистов. К основному составу проекта, в который ранее входили Артур Гаспар, Кирилл Сидоренко и Артем Лазарев, присоединились Влад Коваль и Евгений Гончаренко.

"Это видео мы создавали в очень близком контакте с Олегом Жежелем (продюсером и главным вдохновителем проекта). Олег поставил задачу – сохранить эстетику группы, но снять ее по-новому с учетом современных тенденций. В клипе KAZAKY предстают воинами свободы и любви. Большую лепту в динамическое и композиционное строение видеоклипа внес Никита Кузьменко – оператор проекта. Но самое важное, что существенно обновило контекст группы – новые смыслы. Клип открыто говорит о таких вещах, как: свобода любви и самовыражения. Для этого мы использовали портреты парней, погрузив их в документальную эстетику", – прокомментировал новую работу Алан Бадоев.

Напомним, ранее Мадонна представила клип на песню "Girl Gone Wild", в котором снялись украинские ребята KAZAKY на высоких каблуках и в обтягивающих костюмах.

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