Группа "Ленинград" выпустила новый скандальный клип

Музыканты снова шокировали поклонников видероликом

Группа "Ленинград" выпустила клип на песню i_$uss Фото: YouTube

Скандальная российская группа "Ленинград", которая выпустила клип на песню "Кабриолет", порадовала поклонников новым творением – роликом на на композицию i_$uss. Новая видеоработа коллектива набрала за день почти три миллиона просмотров на его YouTube-канале.

Сергей Шнуров снимает новый музыкальный клип:

По сюжету видео, героини отправляются в клуб на техно-вечеринку, находясь в состоянии наркотического опьянения. Одна из них встречает молодого человека, который ей напоминает Иисуса. После этого ей кажется, что в заведении из крана в уборной течет вино, а сама она беременеет.

Примечательно, что создателем клипа выступил украинский клипмейкер Леонид Колосовский, известный сотрудничеством с Потапом и Настей, группой "Время и Стекло" и другими.

Напомним, музыканты выпустили клип на песню "Цой", который стал предметом споров в сети. Фанаты лидера "Кино" посчитали его оскорбительным и выразили свое возмущение.

Ранее 45-летний музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров шокировал поклонников своим заявлением. На своей странице в Instagram артист сообщил, что коллектив прекращает свою деятельность.

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