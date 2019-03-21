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Группа MOZGI презентовала новый клип, в котором вспомнила Кличко

Песня называется Digitalization

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:06
MOZGI
MOZGI
Фото: instagram.com/mozgiband

Украинская группа MOZGI презентовала НОВЫЙ клип на песню Digitalization. Видео разместили на канале коллектива в YouTube.

Стоит отметить, что трек написан в стиле электроник-рок, техно и кантри. В кадре показан концерт группы MOZGI, а в финале Потап, фронтмен и продюсер коллектива появляется в ковбойской шляпе, играя на гитаре музыку в стиле кантри. Режиссером клипа стал Алексей Махуренко. 

Кроме того, в тексте песни ребята обыграли словесный конфуз, который произошел с мэром Киева Виталием Кличко на экономическом форуме в Давосе. Тогда во время обсуждения диджитализации украинской столицы мэр не смог произнести это слово на английском языке.

"Спасибо Кличко за текст песни, огонь", "что-то есть от Prodigy! И это круто! Как всегда, вы молодцы!", "Вот это по-настоящему отдали дань уважения вокалисту Prodigy. Красавцы", "нормальный Limp Bizkit вышел", – пишут поклонники в комментариях. 

Напомним, ранее 19 октября, состоялась премьера нового клипа группы MOZGI, в состав которой входят Потап (Алексей Потапенко), Позитив (Алексей Завгородний) и Дядя Вадя (Вадим Федоров). Также коллектив выпустил ролик на музыкальный хит этого лета "Влажный Пляжный Движ". 

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клип Кличко трек MOZGI
Источник: Сегодня
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