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Группа "Океан Эльзы" выступит на День Независимости: детали концерта

Сегодня, 18:07

На концерте группа представит и новые композиции

Ко Дню Независимости Украины 24 августа знаменитая группа "Океан Эльзы" проведет традиционный концерт. События этого года и карантин внесли свои коррективы, поэтому формат концерта был немного изменен. Однако каждый, кто хочет стать зрителем и насладиться великолепной музыкой "Океана Эльзы", сможет это сделать, обещают организаторы.

Группа "Океан Эльзы" выступит 24 августа
Группа "Океан Эльзы" выступит 24 августа
Фото: Getty Images

Это будет первый концерт группы после длительного перерыва. Поклонники группы услышат как новые песни группы, так и уже знакомые, любимые хиты. Согласно новым требованиям к проведению мероприятий, присутствовать во время концерта сможет ограниченное количество зрителей, которыми станут приглашенные гости – врачи, ветераны, военные, волонтеры.

Концерт будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Украина" 24 августа в 23:00, поэтому миллионы украинцев смогут одновременно быть зрителями праздничного выступления. Об этом сообщают организаторы на официальной Facebook-странице группы.

"24 августа отметим День Независимости вместе: впервые после длительного перерыва – большой концерт Океана Эльзы. Здесь будут и известные песни, и премьеры, которые еще никто не слышал, а главное – это наши специально приглашенные гости, настоящие Герои сегодняшнего дня: военные, врачи, пожарные, волонтеры – все те, кто ежедневно своими делами доказывает, что значит на самом деле любить свою страну и защищать ее независимость. А благодаря трансляции к нам присоединится и вся Украина!", – рассказал Святослав Вакарчук.

Смотрите в сюжете, как телеанал Украина готовит концерт ко Дню независимости:

Напомним, что ранее Христина Соловий рассказала об отношениях со Святославом Вакарчуком.

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