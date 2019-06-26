Группа ONUKA выпустила новую песню ZENIT
Это первая музыкальная работа после успешного альбома MOZAЇКА в 2018 году
Украинская группа ONUKA, чей альбом MOZAЇKA признан лучшим украинским альбомом 2018 года, во главе с солисткой Натой Жижченко представили новую композицию ZENIT. Это их первая музыкальная работа после выхода альбома MOZAЇКА в 2018 году.
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Новый трек группы ONUKA не один месяц создавался. Менялись аранжировки, накладывались сэмплы из серии старинных пластинок "Троистых музык", которые дедушка артистки собирал по всей Украине.
Поэтому, в финальной версии композиции ZENIT мы слышим много народных инструментов – цимбалы, бандура, дрымбу, трембиту, а в записи сингла принял участие даже детский хор. Сама же песня напоминает старую украинскую веснянку.
Напомним, ранее солистка украинской электро-фолк группы ONUKA Ната Жижченко показала, как выглядела в детстве. На своей странице в Instagram певица опубликовала архивный снимок.
Также Ната Жижченко поделилась с поклонниками архивной фотографией, на которой изображена еще совсем маленькой. Артистка вспомнила, как давала свое первое интервью.
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