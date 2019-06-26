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Группа ONUKA выпустила новую песню ZENIT

Это первая музыкальная работа после успешного альбома MOZAЇКА в 2018 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26
Новая композиция группы ONUKA ZENIT
Новая композиция группы ONUKA ZENIT
Фото: instagram.com/onukaofficial

Украинская группа ONUKA, чей альбом MOZAЇKA признан лучшим украинским альбомом 2018 года, во главе с солисткой Натой Жижченко представили новую композицию ZENIT. Это их первая музыкальная работа после выхода альбома MOZAЇКА в 2018 году.

Смотрите видео о том, как "Музыкальная платформа" открыла новый сезон:

Новый трек группы ONUKA не один месяц создавался. Менялись аранжировки, накладывались сэмплы из серии старинных пластинок "Троистых музык", которые дедушка артистки собирал по всей Украине.

Новая композиция группы ONUKA ZENIT
Новая композиция группы ONUKA ZENIT
Фото: instagram.com/onukaofficial

Поэтому, в финальной версии композиции ZENIT мы слышим много народных инструментов – цимбалы, бандура, дрымбу, трембиту, а в записи сингла принял участие даже детский хор. Сама же песня напоминает старую украинскую веснянку.

Напомним, ранее солистка украинской электро-фолк группы ONUKA Ната Жижченко показала, как выглядела в детстве. На своей странице в Instagram певица опубликовала архивный снимок.

Также Ната Жижченко поделилась с поклонниками архивной фотографией, на которой изображена еще совсем маленькой. Артистка вспомнила, как давала свое первое интервью.

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песня трек Onuka Ната Жижченко
Источник: Сегодня
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