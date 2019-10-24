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Группа Queen представила фанатские видео для своих самых известных хитов

В трех клипах использованы 10 тысяч видео

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:04
Queen
Queen
Фото: instagram.com/officialqueenmusic/

Группа Queen, которая недавно установила рекорд в Youtube, представила фанатские видео для трех своих самых известных хитов. Клипы "Bohemian Rhapsody", "A Kind of Magic" и "Don’t Stop Me Now" созданы из 10 тысяч любительских роликов, которые коллективу предоставили фаны.

Кто из мировых звезд снимает клипы в Украине, узнайте в сюжете:

Новые клипы Queen были опубликованы на официальном канале группы в Youtube. Там же музыканты разместили ролик, в котором Брайан Мэй и Роджер Тейлор лично приглашают поклонников принять участие в коллаборации под названием You Are The Champions.

Так, Queen удалось привлечь 10 тысяч человек из 120 стран мира для создания видео "Bohemian Rhapsody", "A Kind of Magic" и "Don’t Stop Me Now". Все три клипа отличаются друг от друга исполнением: в "Don’t Stop Me Now" фанаты группы демонстрируют свои танцевальные способности, в "Богемской рапсодии" участники поют, играют на всевозможных музыкальных инструментах, а клип "A Kind of Magic" собран из диджитал-артов, графической анимации и ярких иллюстраций в разных стилях.

"Это одна из самых впечатляющих вещей, которая может случиться с артистом – увидеть, что наша работа вдохновила людей во всем мире на создание собственного творчества. Разнообразие их видения поражает! Большое спасибо всем, кто участвовал", – прокомментировал проект Брайан Мэй.

Queen – Don't Stop Me Now – You Are The Champions (Fan Video):

Queen – Bohemian Rhapsody – You Are The Champions (Fan Video):

Queen – A Kind Of Magic – You Are The Champions (Fan Video):

Напомним, что ранее группа Queen показала архивное видео с Фредди Меркьюри.

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