Группа Rammstein выпустила скандальный клип и анонсировала новый альбом

Это первый клип коллектива за семь лет

Группа Rammstine Фото: instagram.com/rammsteinofficial

Скандальная немецкая группа Rammstein, солист которой приезжал в Киев, выпустила первую за семь лет песню и клип Deutschland. Ролик тут же произнес фурор, даже после того, как был негативно воспринят в Германии из-за использования символов фашистской эпохи. Также группа Rammstein объявила дату выхода долгожданного седьмого студийного альбома. Это будет первая музыкальная пластинка за последние 10 лет. Новую пластинку мир увидит уже 17 мая 2019 года.

В клипе представлена история Германии со времен основания. Средневековую страну олицетворяет чернокожая женщина-варвар. В ходе клипа она появляется с отрубленной головой солиста группы Тиля Линдеманна.

Участники группы Rammstein появляются в образах рыцарей, бьются с кастетами, поедают человеческую плоть и даже предстают в роли узников нацистского концлагеря, стоящих на эшафоте. Ближе к концу ролика "заключенные" расстреливают солдат СС. В клипе также образно показана Германия после проигрыша в первой мировой войне, Третий Рейх, период разделения страны на две части, и даже катастрофа дирижабля Гинденбург.

Еще после того, как в сети появился тизер к новому клипу Rammstein, группу обвинили в антисемитизме.

Напомним, ранее солист группы Rammstein Тилль Линдеманн снялся в провокационном клипе с на совместную композицию Mathematik с хип-хоп-исполнителем Haftbefehl.

Смотрите видео о том, как Светлана Лобода подогревает интригу личной жизни, ведь ей приписывают роман с Тиллем Линдеманном:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram