Группа Slaves приедет в Украину с новым альбомом

Грцппа выступит в Киеве 17 октября

Группа Slaves. Фото: пресс-служба

Вероятно, два самых больших мотиватора в мире – это страх и любовь. В первом случае, потому что "глаза боятся, а руки делают". Во втором случае, потому что любовь пьянит и толкает на самые отчаянные, безумные поступки, на которые бы ты никогда не решился, будучи трезвым. Во всех смыслах.

Об этом и не только новый альбом британских панков Slaves под названием Acts Of Fear And Love, который выйдет 17 августа. Его дуэт представит и киевским фанатам в клубе Atlas 17 октября. Это будет второе выступление Slaves в Украине после дебюта в клубе Sentrum в 2015 году.

За три года у Айзека Холмана (барабаны, вокал) и Лори Винсента (гитара, бэк-вокал) произошло много чего. Они записали две пластинки, Are You Satisfied? (2015) и Take Control (2016). Номинировались на главную независимую премию Британии, Mercury Prize. Основали собственный лейбл Girl Fight, куда подписали пару молодых, но перспективных банд. В конце концов, Лори Винсент стал отцом чудного парня по имени Барт, которого можно увидеть на обложке нового релиза. Билеты появятся в продаже 10 августа в 12:00.

Напомним, в Киеве выступит группа Twenty One Pilots. Кроме этого, 5 ноября в Киеве пройдет концерт певицы и актрисы Джейн Биркин под названием Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique.