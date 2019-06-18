Группа Spice Girls получит свой анимационный байопик

Все участницы группы будут задействованы в проекте

Spice Girls Фото: Instagram

Легендарная группа Spice Girls, которая шокировала фанатов по всему миру новостью о возвращении на сцену, появится в анимационном фильме. Как оказалось мультипликационное отделение Paramount готовит анимационный фильм с участием Spice Girls, пишет Empire.

Смотрите видео о том, что тур группы "Spice Girls" на грани срыва:

Впрочем, пока мало что известно о предстоящей истории. Но все пять членов группы (Мел Си, Мел Би, Джери "Джинджер" Холливелл, Виктория Бекхэм и Эмма "Бэби" Бантон) будут задействованы в проекте, чтобы подарить персонажам свои голоса.

Режиссером значится Саймон Фуллер, а Карен МакКалла и Киви Смит работают над сценарием. Саундтрек будет состоять из нескольких классических треков и нового материала. Фильм находится на стадии разработки, дата его выхода еще не определена.

Напомним, девушки из группы Spice Girls вышли в свет все вместе. Вокалистки появились в эфире утренней радиопрограммы Heart, где они рассказали о своем воссоединении.

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