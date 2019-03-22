Группа TamerlanAlena презентовала новый клип на песню "Рано"

Красочные пейзажи Индонезии в новом клипе TamerlanAlena "Рано"

TamerlanAlena Фото: instagram.com/tamerlan_alena

Популярный украинский R'n'B-дуэт TamerlanAlena, участники которого рассказали, как придерживаются поста, презентовали новый клип на песню "Рано". Женственная красота и притягательность Алены и благородная мужественность Тамерлана в творческом тандеме создают магнетическую атмосферу в клипе, наполненном красками природы, солнцем и волнами романтического настроения.

TamerlanAlena Фото: пресс-служба

В этот раз TamerlanAlena, которые являются соавторами сингла, решили выступить и в роли создателей видео. В клипе Алена поет в окружении живописной природы островов, демонстрирует свою соблазнительную и подтянутую фигуру в открытом бассейне под дождем.

Алена Омаргалиева Фото: пресс-служба

А Tamerlan читает реп у старинных мегалитов-достопримечательностей, уверенно шагая по краю высокого обрыва, приветствуя океан. В финале пара нежно встречает друг друга на фоне невероятного заката.

Tamerlan Фото: пресс-служба

"Мы максимально попытались передать умиротворенное и одновременно ритмичное настроение песни "Рано" в новом клипе. Так вдохновились красотой индонезийской природы, что вопрос где именно снимать клип был решен сразу. Ни одна другая местность не подчеркнула бы романтичность и настроение этой песни лучше выбранной. Эти краски, которые полностью заполняют сознание! Невероятная природы! Все получалось красиво с первого дубля! Надеемся, нам удалось передать атмосферу и красоту в кадре, которая была на съемках и зрители также перенесутся вместе с нами в эти впечатляющие пейзажи и проникнутся песней и клипом", - рассказали TamerlanAlena.



Примечательно, что эмоциональность сюжета песни автор слов Tamerlan передал через народный фольклор – украинские пословицы и поговорки, которые вместе с модной мелодией сингла, написанной Alena, приобрели в тексте современное звучание и трендовость.

Напомним, ранее украинская группа TamerlanAlena побывали в гостях у "Сегодня". Артисты поделились подробностями предстоящего концерта, рассказали о творчестве и качествах, которые ценят друг в друге.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram