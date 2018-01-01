Хан Соло, любвеобильный принц и богач-сноб: что посмотреть в кино на этой неделе

Украинцы смогут посмотреть 4 премьеры в кино

Постер к фильму "Соло. Звездные войны: История" (фото: letterboxd.com)

В украинских кинотеатрах с 24 мая можно посмотреть четыре отличных фильма: фантастический боевик, канадский мультфильм,и комедии.

"Соло. Звездные войны: История"

Долгожданная премьера уже состоялась в Каннах на кинофестивале. Только в декабре фанаты космической саги увидели "Звездные войны: Последние джедаи" и вот в прокат выходит новый полнометражный спин-офф. События разворачиваются между III эпизодом и первым спин-оффом "Изгой-один", Хан Соло еще не встретился с Люком Скайуокером и Оби-Ван Кеноби. Он только встречает Чубакку, а также Лендо Калриссиана. В фильме снялись Эмилия Кларк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон.

"Заколдованный принц"

Мультфильм, история о принце, о котором мечтает каждая девушка. Филипп Распрекрасный владеет даром – делать предложение руки и сердца каждой встречной девушке, но узами брака себя не связывает. Последние девушки оказались достаточно мстительны и готовы навредить Королевству. Однажды принц встречает девушку, которой безразличен сам Филипп, но далеко не безразлично его финансовое положение. стати Принца озвучивает украинский певец Олег Винник.

"За бортом"

Комедия о молодом богаче Леонардо, у которого шикарная яхта и он однажды неудачно падает с нее. Ударившись головой, Леонардо падает за борт, а когда его спасают, оказывается, что он ничего не помнит. Официантка Кейт решает воспользоваться ситуацией и отомстить Леонардо за хамство и снобизм. Она говорит ему, что является его супругой, а дома их ждут трое детей. В главных ролях: Эухенио Дербез, Анна Ферис, Ева Лонгория

"От семьи не убежишь"

Комедия о том, как семья дизайнера ставит под угрозу его многомиллионный контракт. Оказывается, модельер стыдился того, что являлся представителем низшего сословия, а именно сыном собирателя металлолома, поэтому выдумал легенду о сиротстве. Теперь подписание контракта – под угрозой, да еще и сам Валентин попадает под машину, превратившись в семнадцатилетнего подростка.

Напомним, в начале мая было много хороших кинопремьер. Например, "Терминал" с Марго Робби, "Душа компании" и "Мой бриллиантовый развод".