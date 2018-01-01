Харрисон Форд поделился впечатлениями от фильма "Хан Соло: Звездные Войны. Истории"

О том, что сказал о кинокартине Форд, поделился режиссер фильма Рон Ховард

Харрисон Форд. Кадр из фильма "Звездные войны"

Известный американский актер Харрисон Форд, спасший женщину после автокатастрофы и, который сыграл в оригинальной серии фильмов "Звездные войны" Хана Соло, поделился своими впечатлениями после просмотра спин-оффа "Хан Соло: Звездные Войны. Истории". Об этом пишет Variety.

Об этом рассказал сам режиссер фильма Рон Ховард. По словам кинематографиста, Форду лента очень понравилась. Он посмотрел ее дважды.

"Я никогда не видел, чтобы Харрисон вел себя несдержанно по отношению к чему-либо, но здесь он просто разбушевался. Он сказал: "Олден (исполнитель роли Соло – ред.) сделал это. Он сделал это сам", – процитировал актера Ховард.

Напомним, официальный канал "Звездных войн" на Youtube уже опубликовал два отрывка из фильма. В первом ролике Хан Соло знакомится с Лэндо Калриссианом за игральным столом в казино.

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