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HBO отреагировали на петиции фанатов "Игры престолов" о пересъемке сериала

Директор HBO отметил, что мнения фанатов всегда будут расходиться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:48
"Игра престолов"
"Игра престолов"
Фото: HBO

Хоть "Игра престолов" и получила в этом году 32 номинации на премию "Эмми", поклонников такие результаты не особо впечатляют. Как известно, многие требовали переснять концовку сериала.

Смотрите видео о том, что "Игра престолов" получит приквел:

И недавно директор канала HBO Кейси Блойс высказался по поводу петиции, созданной фанатами сериала "Игра престолов" с требованием переснять его финал. Он дал понять, что переделывать телешоу не будут. Об этом пишет The Independent.

Он отметил, что мнения людей относительно концовки сериала всегда будут расходиться. "32 номинации на Эмми – отличное подтверждение тому, что мы все сделали правильно", – подытожил Блойс.

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Также директор признался, что сам почти не вмешивался в процесс работы над сериалом, который создавали сценаристы Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. По его мнению, последний сезон прошел очень хорошо.

Напомним, на YouTube-канале JellyJugz опубликовано зловещее получасовое видео, в котором собраны все смерти 8-го, финального сезона "Игры престолов".

А вот поклонникам других сериалов, напоминаем, что по будням в 16:00 на молодёжном телеканале НЛО TV выходит сериал "Все женщины – ведьмы".

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видео сериал игра престолов HBO
Источник: Сегодня
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