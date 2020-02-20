HBO снимает приквел "Гремлинов": что известно о новом проекте

Режиссер оригинального фильма Джо Данте согласился стать консультантом

Кадр из фильма "Гремлины" Фото: YouTube

Канал HBO, который снимет сериал "Паразиты", готовит многосерийный анимационный приквел фантастического фильма "Гремлины". Режиссер оригинального фильма, а также его продолжения Джо Данте согласился стать консультантом. Эту информацию он подтвердил в беседе с корреспондентами издания Daily Dead.

Новый проект получил название "Гремлины. Секреты Могвайя".

"Я очень доволен тем, как все развивается. Это приквел. Частично он посвящен мистеру Уингу, когда он еще был мальчиком, и когда он впервые открыл для себя могвайя. Действие происходит в Китае в 20-е годы, проект анимационный, и он очень масштабный. Если бы вы попытались снять художественный фильм такого масштаба, это было бы возмутительно дорого. Но в анимации вам сходит с рук почти все, что вы можете придумать. Вероятно, он выйдет в 2021 году или, возможно, до конца 2020 года. Релиз состоится на HBO Max", – прокомментировал Данте.

Стоит отметить, что студия Warner Bros. уже пыталась перезапустить популярную серию. Еще в 2010 году речь шла о полнометражном римейке, утверждалось, что зрителям предстоит узнать о некоторых способностях Гремлинов, которые не упоминались в оригинальных лентах. Данте не планировал участвовать в этом проекте.

Узнайте также подробности того, как в Сан-Франциско идет работа над новой частью фильма "Матрица":

Напомним, ранее сообщалось, что ремейк "Гремлинов" будет снят в 3D-формате.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.