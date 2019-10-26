Хэллоуин 2019: ТОП лучших мероприятий столицы

Узнайте, где можно потусить в канун Дня всех святых

Хэллоуин 2019: куда пойти Фото: unsplash.com

В последний день октября мы будем отмечать самый "страшный" праздник осени – Хэллоуин. В 2019 году Хэллоуин отмечается в четверг, 31 октября. Узнайте, какие вечеринки и интересные мероприятия пройдут в Киеве в канун Дня всех святых.

Праздник Хэллоуин 2019 во всем мире будет отмечаться 31 октября, а точнее – в ночь с 31-го на 1-е число. Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил афишу мероприятий на Хэллоуин 2019, чтобы вы знали, куда пойти в Киеве с детьми, и какие вечеринки на Хэллоуин 2019 в Киеве пройдут в последний день октября и не только.

Хэллоуин 2019: куда пойти

Happy Scary Birthday Кураж Базар

26 и 27 октября Кураж Базар будет праздновать свой день рождения в стиле Хэллоуин. Организаторы готовят фудкорты, комнату страха и зоны "ужасного" мейка и массу других тематических развлечений.

Где: Киев, м. Выставочный центр, ВДНХ, 12-й павильон, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: от 150 грн, в костюме – бесплатно.

Хэллоуин в Феофании

В воскресенье, 27 октября, отметить Хэллоуин можно в парке Феофания. Мероприятие подойдет для взрослых и детей. Здесь пройдут мастер-классы по резьбе на тыкве, конкурс на лучший хэллоуинский костюм, выступление музыкантов, "страшный" аквагрим, а также дискотека и фаер-шоу.

Где: Киев, м. ВДНГ, парк Феофания, ул. Академика Лебедева, 37

Стоимость: вход в парк 30 грн.

Хэллоуин в Dream Town

В субботу, 26 октября, в ТРЦ Dream Town будут праздновать Хэллоуин по-взрослому. На один вечер торговый центр превратится в старинный замок со скелетами, ведьмами, привидениями и тыквами. Гости, которым рекомендуют приходить в костюмах, смогут сделать яркие фото в двух хэллоуин-фотозонах. Праздник завершится парадом зомби.

Где: ТРЦ Dream Town, 1-я часть, Оболонский проспект, 1б

Стоимость: вход свободный

Хэллоуин в цирке

31 октября и 1 ноября Национальный цирк Украины соберет в одном месте самых мрачных существ: монстров, ведьм, вампиров и приведений. Гости ивента смогут принять участие в конкурсе костюмов, сфотографироваться в тематических фотозонах, а также получить в подарок билеты на цирковую программу.

Где: Киев, м. Университет, Национальный цирк Украины, пл. Победы, 1

Стоимость: 100 грн

Идеями костюма на Хэллоуин мы делились с вами в этом материале. Также узнайте, как украсить комнату на Хэллоуин: примеры с фото.

Все подробности в спецтеме Halloween

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.