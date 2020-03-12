Хит Софии Ротару предложили сделать гимном Украины

"Червона рута" может стать второй национальной песней

В четверг, 12 марта, на сайте президента Украины появилась электронная петиция с предложением учредить второй гимн Украины. Текст песни "Ще не вмерла..." пока не трогали. Отметим, что разговоры о смене гимна зашли уже давно. Более того, украинская певица Наталья Могилевская в прошлом году предложила авторскую версию национальной песни и даже записала видео.

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На этот раз украинцы предлагают сделать еще одним гимном хит популярной певицы Софии Ротару "Червона рута". Петиция была зарегистрирована совсем недавно, поэтому набрала из 25 000 голосов всего 6. Автор петиции – украинец Сергей Бехалец.

Отметим, что песню в 1970 году написал украинский композитор-исполнитель Владимир Ивасюк. Премьера песни прозвучала в сентябре того же года на Театральной площади города Черновцы в прямом эфире телепрограммы "Камертон хорошего настроения".

Дзидзьо и дирижер Оксана Линево записывают исполнение гимна Украины. Детали в сюжете:

Напомним, ранее мы писали о том, что Наталья Могилевская выпустила свою версию гимна Украины. "Мне было очень легко снять это видео, потому что я знаю: изменить текст гимна является желанием многих соотечественников", – поделилась певица.

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