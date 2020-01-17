"Ходячие мертвецы: Мир за пределами": когда можно посмотреть спин-офф зомби-сериала

Стала известна дата выхода первых серий нового сериала

"Ходячие мертвецы: Мир за пределами" Фото: YouTube

Телесериал "Ходячие мертвецы" за 10 лет своего существования стал едва ли не самым популярным среди хорроров. Понятно, почему сериал продлили на 11 сезон. Но помимо основного проекта создатели работают над спин-оффом "Ходячих" и уже представили дату выхода и новые кадры из эпизодов.

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Тизер сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" появился в Сети еще в ноябре. По сюжету, главными героями спин-оффа станут подростки, выросшие в хорошо защищенном обществе, однако в начале зомби-апокалипсиса. Они захотят покинуть территорию, которая охраняется, чтобы исследовать мир, который захватили ходячие мертвецы.

Также известен список главных героев: Айрис (Алайя Ройял), Хоуп (Алекса Мансур), Феликс (Нико Торторелла), Элтон (Николас Канту), Сайлас (Хэл Кэмпстон) и Хак (Аннет Махендру). Премьера спин-оффа "Ходячих мертвецов" запланирована на 12 апреля 2020 года.

Напомним, что телеканал AMC запланировал продлить зомби-сериал "Ходячие мертвецы" еще на 10 лет.

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