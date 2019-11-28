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"Ходячие мертвецы: Мир за пределами": появились постеры и трейлер нового сериала

Проект является спин-оффом оригинального сериала о зомби

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:36
"Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
"Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
Фото: YouTube

Создатели нового сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" ("The Walking Dead: World Beyond") представили персонажные постеры нового сериала AMC по вселенной "Ходячих мертвецов". Постеры опубликованы на странице проекта в Twitter.

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Сюжет шоу, являющегося спин-оффом оригинального проекта, расскажет об обществе, которое смогло десять лет после начала эпидемии сохранять цивилизованный облик в своем лагере. Группа подростков решает покинуть охраняемую территорию, чтобы исследовать мир, захваченный ходячими мертвецами.

На плакатах с подписью "Добро пожаловать в мой мир" запечатлены главные герои: Айрис (Алайя Ройял), Хоуп (Алекса Мансур), Феликс (Нико Торторелла), Элтон (Николас Канту), Сайлас (Хэл Кэмпстон) и Хак (Аннет Махендру).

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Премьера сериала намечена на весну 2020 года, но точная дата пока неизвестна.

Постеры к сериалу ""Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
Фото: twitter.com/TWalkingDWorld
Постеры к сериалу ""Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
Фото: twitter.com/TWalkingDWorld
Постеры к сериалу ""Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
Фото: twitter.com/TWalkingDWorld
Постеры к сериалу ""Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
Фото: twitter.com/TWalkingDWorld
Постеры к сериалу ""Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
Фото: twitter.com/TWalkingDWorld
Постеры к сериалу ""Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
Фото: twitter.com/TWalkingDWorld
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Напомним, что оригинальный сериал "Ходячие мертвецы" продлили на 11 сезон.

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