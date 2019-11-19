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"Холодное сердце 2": опубликована песня Into The Unknown, которая вошла в саундтрек мультфильма

Песня звучит в исполнении Идины Мензел и Aurora

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
"Холодное сердце 2"
"Холодное сердце 2"
Фото: YouTube

На днях на широкие экраны выходит анимационный фильм "Холодное сердце 2". За главную героиню, Анну, в украинском дубляже поет Мария Яремчук. А вот сама студия Disney опубликовала композицию Into The Unknown, которая вошла в саундтрек второй части анимационного фильма. Ранее ее можно было услышать в тизере мультфильма.

Узнайте, как создаются мультфильмы:

В анимации сингл Into The Unknown, посвященный путешествию в Зачарованный лес, прозвучит в исполнении Идины Мензел (Эльза) и норвежской певицы Aurora, а оригинальная версия группы Panic! At The Disco, представленная ранее, появится во время финальных титров.

В саундтрек анимационного фильма также войдут такие песни, как All is Found Эван Рейчел Вуд, Some Things Never Change Кристен Белл, Идины Мензел, Джоша Гада и Джонатана Гроффа, When I Am Older Джоша Гада, Lost in the Woods Джонатана Гроффа, Show Yourself Идины Мензел и Эван Рейчел Вуд, The Next Right Thing Кристен Белл, All is Found Кейси Масгрейвс, Lost in the Woods – Weezer и др.

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Отметим, что сиквелом занимались режиссеры Дженнифер Ли и Крис Бак. В украинский прокат анимация выйдет 21 ноября 2019 года. Оригинальный фильм "Холодное сердце" вышел в 2013 году.

Напомним, в преддверии выхода мультфильма "Холодного сердца 2" опубликованы загадочные постеры с его главным героинями, сестрами Анной и Эльзой.

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