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"Холодное сердце 2" установил первый рекорд в прокате

Мультфильм показал хорошие результате дома и в мировом прокате

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:09
"Холодное сердце 2"
"Холодное сердце 2"
Фото: YouTube

Мультфильм "Холодное сердце 2", который вышел в прокат на прошлой неделе, за первый уикенд собрал 127 миллионов долларов. Картина показала лучший ноябрьский старт среди всех мультфильмов в истории, сообщает специализированный сайт Box Office Mojo.

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Отмечается, что в рейтинге самых кассовых мультфильмов всех времен "Холодное сердце 2" не смогло обогнать лишь "Суперсемейку 2" (182 млн) и "В поисках Дори" (135 млн долл), но эти ленты выходили в июне.

Кроме того, в международном прокате "Холодное сердце 2" заработало еще 223 млн. Мультик дебютировал на первом месте проката на 37 рынках и показал лучший дебют среди всех анимационных фильмов. Ранее рекорд принадлежал картине "Ледниковый период 3: Эра динозавров" (152 млн).

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Самыми крупными международными рынками для "Холодного сердца 2" стали Китай (53 млн), Корея (31,5 млн), Япония (18,2 млн), Великобритания (17,8 млн) и Германия (14,9 млн).

Таким образом, общие сборы картины на данный момент составляют 350,2 млн. Ожидается, что "Холодное сердце 2" станет шестым фильмом студии Disney, который преодолеет отметку в миллиард долларов в этом году.

Напомним, ранее студия Disney опубликовала композицию Into The Unknown, которая вошла в саундтрек второй части анимационного фильма.

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