Хорошее начало: стартовали съемки второго сезона сериала "Мандалорец"

Критики и зрители хорошо оценили первый сезон сериала по Вселенной "Звездных войн"

Вышел официальный трейлер сериала "Мандалорец" Фото: Disney

Незадолго до премьеры компания Disney представила постеры и трейлер сериала "Мандалорец", действие которого разворачивается во вселенной "Звездных войн".

Фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории:

Первый эпизод сериала "Мандалорец" вышел на платформе Disney+ 12 ноября, а его создатель Джон Фавро уже приступил к съемкам второго сезона!

Режиссер опубликовал в своем Instagram фото шлема главного героя.

INSTAGRAM

Отметим, что в центре сюжета одноименный охотник за головами. События разворачиваются между падением Империи и зарождением Первого ордена, то есть между событиями шестого и седьмого эпизодов "Звездных войн".

Главную роль в сериале сыграл Педро Паскаль ("Нарко", "Kingsman: Золотое кольцо").

Напомним, ранее в сети появился дублированный трейлер финальной части саги Star Wars – "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" (Star Wars: The Rise of Skywalker). Премьера фильма в Украине стартует 19 декабря этого года.

С понедельника по четверг в 18:00 на телеканале НЛО TV выходит комедийный сериал о важном – "Громада".

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