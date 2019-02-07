Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хорошие парни против плохих: появился крутой трейлер нового фильма "Шафт" с Сэмюэлом Л. Джексоном

Первый фильм о детективе Шафте вышел в 1971 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
"Шафт"
"Шафт"
Фото: Instagram

Киностудия Warner Bros. опубилковала первый трейлер нового фильма "Шафт", главные роли в котором исполняют Джесси Ашер, Сэмюэл Л. Джексон, которому недавно исполнилось 70 лет.

Новым героем фильма является эксперт по кибербезопасности Джон Шафт-младший (Ашер), сын Джона Шафта (Джексон). После убийства лучшего друга молодому Шафту не остается ничего, кроме как обратиться за помощью к отцу, чтобы расквитаться с преступниками. На выручку также приходит Шафт-старший в исполнении Ричарда Раундтри.

В боевике также снялись Реджина Холл, Александра Шипп, Мэтт Лаурия и др. Режиссером продолжения франшизы стал Тим Стори ("Фантастическая четверка"). В широкий прокат фильм выйдет в июне 2019 года.

Стоит отметить, что первый фильм о детективе Джоне Шафте, которого сыграл Раундтри, вышел в 1971 году. Вслед за этим появились еще два сиквела. В 2000 году вышел новый фильм, где персонаж Сэмюэла Джексона стал главным героем фильма.

Напомним, в сети появился трейлер криминальной драмы "Город на холме", продюсирами которой выступили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Также студия Marvel выпустила новый тизер фильма "Мстители: Финал".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Бог, киборг и бои: что посмотреть в кино на этой неделе Леонардо Ди Каприо сыграет парня с 24 личностями в новом фильме Веселые и добрые: в сети появился проморолик мультфильма "История игрушек 4"
фильм трейлер сэмюэл л. джексон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать

Популярные статьи

Сегодня, 08:41Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Сегодня, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

Вчера, 18:01Психология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

Вчера, 13:52Шоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

Вчера, 12:40Fun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:47Шоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

Вчера, 04:02Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

5 февраляWellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

5 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

5 февраляСтиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

5 февраляСтиль

Стильные прически в домашних условиях ко Дню влюбленных 

4 февраляШоу-бизнес

"Нет сил терпеть": солистка KAZKA эмоционально обратилась к подписчикам

4 февраляШоу-бизнес

Бывший "Холостяк" Дмитрий Черкасов впервые стал отцом

4 февраляFun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 февраляПсихология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

Новости партнеров

Модные стрижки для круглого лица: топ-4
Модные стрижки для круглого лица: топ-4
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Красавицы дня. Свитолина и Бех в откровенной фотосессии
Красавицы дня. Свитолина и Бех в откровенной фотосессии
Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским
Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)
Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте