Хорошие парни против плохих: появился крутой трейлер нового фильма "Шафт" с Сэмюэлом Л. Джексоном

Первый фильм о детективе Шафте вышел в 1971 году

"Шафт" Фото: Instagram

Киностудия Warner Bros. опубилковала первый трейлер нового фильма "Шафт", главные роли в котором исполняют Джесси Ашер, Сэмюэл Л. Джексон, которому недавно исполнилось 70 лет.

Новым героем фильма является эксперт по кибербезопасности Джон Шафт-младший (Ашер), сын Джона Шафта (Джексон). После убийства лучшего друга молодому Шафту не остается ничего, кроме как обратиться за помощью к отцу, чтобы расквитаться с преступниками. На выручку также приходит Шафт-старший в исполнении Ричарда Раундтри.

В боевике также снялись Реджина Холл, Александра Шипп, Мэтт Лаурия и др. Режиссером продолжения франшизы стал Тим Стори ("Фантастическая четверка"). В широкий прокат фильм выйдет в июне 2019 года.

Стоит отметить, что первый фильм о детективе Джоне Шафте, которого сыграл Раундтри, вышел в 1971 году. Вслед за этим появились еще два сиквела. В 2000 году вышел новый фильм, где персонаж Сэмюэла Джексона стал главным героем фильма.

Напомним, в сети появился трейлер криминальной драмы "Город на холме", продюсирами которой выступили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Также студия Marvel выпустила новый тизер фильма "Мстители: Финал".

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