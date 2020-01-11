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Хоррор-сериал "Американская история ужасов" продлена еще на три сезона

Проект получил всего 13 сезонов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:48
"Американская история ужасов"
"Американская история ужасов"
Фото: YouTube

Популярная хоррор-антология "Американская история ужасов" продлена еще на три сезона. Отметим, что недавно вышел десятый сезон и поговаривали, что он мог стать последним для проекта. Об этом представители канала FX. Выходит, что вместе с ранее заявленным десятым сезоном, шоу продлится минимум до 13 сезона.

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10-й сезон антологии носит подзаголовок "1984", и его события разворачивались в лагере "Рэдвуд", в котором орудует маньяк. Новая часть антологии немало заимствовала из слэшеров вроде "Хэллоуина" и "Пятницы, 13-е".

Всего за девять сезонов вышло более сотни эпизодов, исследующих различные аспекты хоррора. Общее количество просмотров при этом перевалило за 10 миллионов на один эпизод. За время существования сериал был номинирован на 95 наград "Эмми", из которых он получил 16.

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"Мне кажется очень поэтичным, что у "Американской истории ужасов" будет 13 сезонов. Это кажется очень правильным", — сказал во время пресс-тура глава FX Productions Джон Ландграф.

Напомним, ранее вышел атмосферный трейлер 10-го сезона сериала "Американской истории ужасов".

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