Хоррор украинского режиссера Максима Балтера о самоизоляции на карантине получил пять международных кинонаград

История об одиночестве и тревожности во время самоизоляции

Украинский короткометражный хоррор о самоизоляции во время карантина "Together" ("Вместе") режиссера Макса Балтера в июне 2020 года получил пять наград международных кинофестивалей.

Фильм стал победителем в номинации "Лучший хоррор" по версии сразу трех международных премий: французского Paris Play Film Festival, американской New York Movie Awards и итальянской Florence Film Awards. Вместе с этим в США киноленту отметили как "Лучший фильм, снятый дома на карантине" (American Golden Picture International Film Festival), а Assurdo Film Festival (Италия) присудил ему победу в номинации "Best VFX" за лучшие визуальные эффекты.

Кадр из фильма "Вместе" Фото: пресс-служба

Также фильм Балтера был отмечен в категориях "Лучшая актриса", "Лучший сценарий", "Лучшая операторская работа" кинопремиями Venice Film Awards в Италии, European Cinematography Awards в Нидерландах и Prague International Monthly Film Festival в Чехии.

Украинский хоррор об изоляции "Вместе" Фото: пресс-служба

"В основном наш продакшн Balter Films снимает коммерческие заказы, рекламу и клипы. Но во время карантина все проекты остановились, и это дало возможность заняться творчеством – короткометражным фильмом "TOGETHER", – рассказывает Максим Балтер. – Когда начинали работу над фильмом, об участии в фестивалях совершенно не думали. Основной целью было сделать качественный продукт и получить новый опыт".

Режиссер Максим Балтер Фото: пресс-служба

Напомним, этой весной во время карантина украинский режиссер и продюсер Макс Балтер презентовал 6-минутный триллер "Together", в котором рассказал историю об одиночестве и тревожности во время самоизоляции. Главную героиню Анну сыграла Маруся Ионова – актриса театра ДАХ и социального рейв-бэнда ЦеШо. Над звуком и музыкой работали ребята из Studio 31, а саундрек к фильму написал популярный DJ Karolis Trippsy.

"Рад и очень горжусь, что в очередной раз украинский продукт был оценен международным жюри. Респект и благодарность всей команде", – комментирует награды Макс Балтер.

Короткометражка "Together" стала второй режиссерской киноработой Балтера. В 2018 году его первый фильм о буллинге "Riposte" был отмечен в финале крупнейшего фестиваля короткого метра My RØDE Reel в номинации "Best Visual Effects".

Ранее стало известно, что украинский шпионский фильм "Наследие лжи" продан в более 20 стран мира.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться