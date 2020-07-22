Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хоррор украинского режиссера Максима Балтера о самоизоляции на карантине получил пять международных кинонаград

Сегодня, 15:20

История об одиночестве и тревожности во время самоизоляции

Украинский короткометражный хоррор о самоизоляции во время карантина "Together" ("Вместе") режиссера Макса Балтера в июне 2020 года получил пять наград международных кинофестивалей.

Фильм стал победителем в номинации "Лучший хоррор" по версии сразу трех международных премий: французского Paris Play Film Festival, американской New York Movie Awards и итальянской Florence Film Awards. Вместе с этим в США киноленту отметили как "Лучший фильм, снятый дома на карантине" (American Golden Picture International Film Festival), а Assurdo Film Festival (Италия) присудил ему победу в номинации "Best VFX" за лучшие визуальные эффекты.

Кадр из фильма "Вместе"
Кадр из фильма "Вместе"
Фото: пресс-служба

Также фильм Балтера был отмечен в категориях "Лучшая актриса", "Лучший сценарий", "Лучшая операторская работа" кинопремиями Venice Film Awards в Италии, European Cinematography Awards в Нидерландах и Prague International Monthly Film Festival в Чехии.

Украинский хоррор об изоляции "Вместе"
Украинский хоррор об изоляции "Вместе"
Фото: пресс-служба

"В основном наш продакшн Balter Films снимает коммерческие заказы, рекламу и клипы. Но во время карантина все проекты остановились, и это дало возможность заняться творчеством – короткометражным фильмом "TOGETHER", – рассказывает Максим Балтер. – Когда начинали работу над фильмом, об участии в фестивалях совершенно не думали. Основной целью было сделать качественный продукт и получить новый опыт".

Режиссер Максим Балтер
Режиссер Максим Балтер
Фото: пресс-служба

Напомним, этой весной во время карантина украинский режиссер и продюсер Макс Балтер презентовал 6-минутный триллер "Together", в котором рассказал историю об одиночестве и тревожности во время самоизоляции. Главную героиню Анну сыграла Маруся Ионова – актриса театра ДАХ и социального рейв-бэнда ЦеШо. Над звуком и музыкой работали ребята из Studio 31, а саундрек к фильму написал популярный DJ Karolis Trippsy.

"Рад и очень горжусь, что в очередной раз украинский продукт был оценен международным жюри. Респект и благодарность всей команде", – комментирует награды Макс Балтер.

Короткометражка "Together" стала второй режиссерской киноработой Балтера. В 2018 году его первый фильм о буллинге "Riposte" был отмечен в финале крупнейшего фестиваля короткого метра My RØDE Reel в номинации "Best Visual Effects".

Ранее стало известно, что украинский шпионский фильм "Наследие лжи" продан в более 20 стран мира.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Украинский фильм "Захар Беркут" покажут в США и Канаде Украинский фильм о войне на Донбассе выиграл премию Peabody Awards 5 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2020-2021 годах
карантин награды хоррор украинское кино
Реклама

Новости партнеров

Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Дочь Юлии Высоцкой Маша Кончаловская пошла на поправку - СМИ
Дочь Юлии Высоцкой Маша Кончаловская пошла на поправку - СМИ
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам

Популярные статьи

Сегодня, 16:00Афиша

Памяти Богдана Ступки: лучшие роли легендарного актера

Сегодня, 15:05Шоу-бизнес

Селене Гомес – 28: ТОП-7 интересных фактов из жизни певицы

Сегодня, 11:13Шоу-бизнес

Принцу Джорджу – 7 лет: лучшие фото маленького монарха

Вчера, 14:00Food

Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Верка Сердючка устроила зажигательные танцы в фонтане на Крещатике: фото

Вчера, 07:04Психология

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

Вчера, 05:05Fun

21 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июляFun

Марк Цукерберг переборщил с кремом от загара и стал новым мемом: смешные фото

20 июляШоу-бизнес

Алена Шоптенко показала своего мужа и поздравила его с днем рождения

20 июляПсихология

Новолуние 20 июля: о чем мечтать каждому знаку зодиака

20 июляТехно

Жизнь после смерти: ученые объяснили, что нас ждет

20 июляFood

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

20 июляEvents

Новолуние 20 июля: что нельзя делать и особенности дня

20 июляШоу-бизнес

Славянский Базар-2020: какое место на конкурсе заняла Украина

20 июляШоу-бизнес

Королевская семья не будет поздравлять Меган Маркл с днем рождения – СМИ

20 июляPR

Отдых в гармонии с природой: страусиная ферма подарит незабываемые эмоции

Новости партнеров

Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге
Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Стало известно, как выглядит младшая дочь скандальной Распутиной
Звезды, которые закрутили роман с двойниками своих бывших
Звезды, которые закрутили роман с двойниками своих бывших
Дочь Кличко разрисовала макет беременного животика мамы (фото)
Дочь Кличко разрисовала макет беременного животика мамы (фото)
Как на самом деле относятся к евреям в киноиндустрии
Как на самом деле относятся к евреям в киноиндустрии
Митяй з "Сватів" вразив дітьми-красенями
Митяй з "Сватів" вразив дітьми-красенями

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять