Хоррор "Живое" с Рейнольдсом превратился в приквел "Венома"

Фильм "Живое" с Райаном Рейнольдсом, который недавно напугал своим внешним видом, и Джейком Джилленхоллом в прокате выступил очень скромно, но зрители о нем не забывают до сих пор.

Просто фанаты разработали свою теорию, согласно которой "Живое" – это на самом деле приквел "Венома" с Томом Харди. Теория оказалась настолько популярной, что YouTube-пользователь под ником BillyCrammer даже смонтировал фанатский трейлер, раскрывающий "происхождение" симбиота.

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Гибрид из "Живого" и "Венома" с небольшой примесью кадров из "Чужого" (для пущей атмосферности), "Мира Юрского периода" и "Человека-паука") на выходе получился чуть ли не более зрелищным, чем реальный трейлер к "Веному" от Sony, который уже успели раскритиковать за то, что там показали слишком много Тома Харди и недостаточно – собственно Венома.

Напомним, первый тизер нового супергеройского блокбастера Sony Pictures "по мотивам" комиксов "Венома", разочаровал поклонников Marvel – и даже Том Харди, который в фильме играет главную роль, не помог.