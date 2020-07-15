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Хью Джекман поздравил "Людей Икс" с 20-летием и показал сцену с обнаженным Росомахой: фото

Сегодня, 15:16

"Люди Икс: Дни минувшего будущего" стал первым фильмом на Disney+, который выйдет без цензуры

Знаменитый американский актер Хью Джекман, который "обворовал" школу в новом фильме "Безупречный", необычным образом поздравил всех фанатов киновселенной "Люди Икс". Актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте кадры из фильма и бекстейдж ролик со съемок.

Хью Джекман также упомянул, что стриминговый сервис Disney+ приобрел фильм 2013 года "Люди Икс: Дни минувшего будущего", который теперь пользователи могут посмотреть онлайн. Удивительно, что стриминг-сервис Disney+ позиционирует себя как платформу для семейного досуга, но все-таки решил не подвергать цензуре обнаженные ягодицы персонажа Хью Джекмана – Россомахи.

INSTAGRAM

"Вот какое дело. Когда студия спросила, смогу ли я быть в надлежащей физической форме, чтобы сыграть Росомаху через три недели.... Может, я и преувеличил с обещаниями. Но разве и вы не хотели бы этого? С юбилеем, вселенная Людей Икс", – написал Хью Джекман.

INSTAGRAM

Первый фильм киновселенной "Люди Икс" вышел 13 июля в 2000 году, а в этом году отмечает свое 20-летний юбилей.

Серия фильмов оказалась невероятно успешной в прокате. Последний фильм с участием Хью Джекмана в роли Росомахи – "Логан", вышел в 2017 году.

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