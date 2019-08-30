"I'll be back" от Сары Коннор: появился впечатляющий трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"

В картине снялись Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер

Кадр из фильма "Терминатор 6: Темные судьбы" Фото: YouTube

Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер боевика "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).

Смотрите видео о том, как Арнольд Шварцнегер прогулялся по Лос-Анджелесу в костюме и гриме "Терминатора":

Центральный персонаж – "неуязвимая" девушка Грэйс (Маккензи Дэвис), солдат и наемный убийца. "Молодого" киборга T-800 сыграет Бретт Азар, а вот "старого" – сам Арнольд Шварценеггер. Гэбриел Луна исполнил роль враждебного Т-1000.

Линда Хэмилтон снова перевополилась в Сару Коннор, а ее сына Джона (в младые годы) сыграл Джуд Колли.

В новом трейлере Сара повторяет кэч-фразу Терминатора – "I'll be back".

Напомним, актер Эдвард Ферлонг вернется на большие экраны в фильме "Терминатор: Фатум" (или "Терминатор: Темные судьбы"). Он опять сыграет сына Сары Коннор. Стоит отметить, что продюсер Джеймс Кэмерон объявил лично через видеообращение о возвращении Джона Коннора в исполнении Ферлонга.

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