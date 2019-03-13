И вновь "Дневники вампира": в "Наследии" появилась отсылка к Кэролайн и Клаусу

Как известно, герои в "Дневниках вампира" были любовниками

"Дневники вампира" Фото: YouTube

Спин-оффы сериала "Дневники вампира" продолжают радовать поклонников вампирской истории. В прошлых эпизодах в качестве директора школы Сальваторе появился Аларик, а у Деймона и Елены родилась дочь Стефания. Также в прошлом эпизоде появилась отсылку на пару Клауса и Кэролайн.

Серия, недавно вышедшая на экраны, была посвящена конкурсу "Мисс Мистик Фоллз". В 2011 году за это звание боролись Елена Гилберт и Кэролайн Форбс, а теперь их место заняло молодое поколение в лице Хоуп Майклсон и Джози Зальцман.

Хоуп выбрала платье, которое Кэролайн носила в третьем сезоне "Дневников вампира". И подарил его ей не кто иной, как Клаус. Эта отсылка значит так много не только для зрителей, но и для Хоуп Майклсон, потому что это платье – своего рода связь с ее отцом Клаусом.

Отметим, что сериал "Наследие" рассказывает историю обучающихся в школе Сальваторе молодых людей, одаренных сверхъестественными способностями, некоторые из которых приходятся наследниками героев "Дневников вампира" и "Древних". Канал CW подтвердил, что последняя серия шоу выйдет 28 марта, однако "Наследие" уже получило продолжение на второй сезон.

Напомним, актер Йен Сомерхолдер, возможно, появится и в продолжении сериала "Дневники вампира" – "Наследие".

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