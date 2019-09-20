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Идеальный ужастик: вышел атмосферный трейлер фильма "В высокой траве" по Стивену Кингу

Фильм снят по одноименному рассказу Стивена Кинга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:42
Кадр из фильма "В высокой траве"
Кадр из фильма "В высокой траве"
Фото: YouTube

Только в прошлом году появилась информация о том, стриминговый сервис Netflix снимет триллер по рассказу Стивена Кинга "В высокой траве". А на днях в сети уже появился трейлер экранизации этого произведения. Ролик появился на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

Узнайте в видео, чего боится Стивен Кинг:

Режиссером ленты Натали Винченцо ("Куб"). В главных ролях в ленте снялись Патрик Уилсон, Гаррисон Гилбертсон, Рэйчел Уилсон и другие.

По сюжету картины близнецы Бекки и Келе оказывают возле поля с аномально высокой травой. Оттуда герои слышат детские крики о помощи и решают зайти в траву. Их поиски превращаются в ужас.

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Netflix покажет фильм "В высокой траве" 4 октября.

Напомним, недавно мир увидел новый роман Стивена Кинга "Институт" (The Institute) и стало известно, что его уже готовят к экранизации в виде мини-сериала. Новым проектом займутся кинокомпания Spyglass Media Group и создатели сериала "Мистер Мерседес" – режиссер Джек Бендер и продюсер-сценарист Дэвид Э. Келли.

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