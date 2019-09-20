Идеальный ужастик: вышел атмосферный трейлер фильма "В высокой траве" по Стивену Кингу
Фильм снят по одноименному рассказу Стивена Кинга
Только в прошлом году появилась информация о том, стриминговый сервис Netflix снимет триллер по рассказу Стивена Кинга "В высокой траве". А на днях в сети уже появился трейлер экранизации этого произведения. Ролик появился на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.
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Режиссером ленты Натали Винченцо ("Куб"). В главных ролях в ленте снялись Патрик Уилсон, Гаррисон Гилбертсон, Рэйчел Уилсон и другие.
По сюжету картины близнецы Бекки и Келе оказывают возле поля с аномально высокой травой. Оттуда герои слышат детские крики о помощи и решают зайти в траву. Их поиски превращаются в ужас.
Netflix покажет фильм "В высокой траве" 4 октября.
Напомним, недавно мир увидел новый роман Стивена Кинга "Институт" (The Institute) и стало известно, что его уже готовят к экранизации в виде мини-сериала. Новым проектом займутся кинокомпания Spyglass Media Group и создатели сериала "Мистер Мерседес" – режиссер Джек Бендер и продюсер-сценарист Дэвид Э. Келли.
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