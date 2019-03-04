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Игра окончена! Герои "Игры престолов" украсили обложки издания Entertainment Weekly

16 эпических обложек с главными героями восьмого сезона "Игры престолов"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:37
"Игра престолов"
"Игра престолов"
Фото: instagram.com/entertainmentweekly

До премьеры финального восьмого сезона сериала "Игра престолов" осталось чуть больше месяца и создатели активно об этом напоминают. Буквально на днях канал HBO опубликовал крутые постеры нового сезона с ключевыми персонажами шоу: от Серсеи и до лорда Вариса.

Чтобы поклонники с большим нетерпением ждали первые серии финального сезона издание Entertainment Weekly уже опубликовало красочные постеры с героями "Игры престолов". Таким образом, фанаты могут уже готовится попрощаться с героями любимого шоу. 

Герои "Игры престолов" на обложке издания Entertainment Weekly
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Герои "Игры престолов" на обложке издания Entertainment Weekly
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Герои "Игры престолов" на обложке издания Entertainment Weekly
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Герои "Игры престолов" на обложке издания Entertainment Weekly
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Герои "Игры престолов" на обложке издания Entertainment Weekly
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Герои "Игры престолов" на обложке издания Entertainment Weekly
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Герои "Игры престолов" на обложке издания Entertainment Weekly
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Герои "Игры престолов" на обложке издания Entertainment Weekly
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Герои "Игры престолов" на обложке издания Entertainment Weekly
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Герои "Игры престолов" на обложке издания Entertainment Weekly
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Герои "Игры престолов" на обложке издания Entertainment Weekly
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Герои "Игры престолов" на обложке издания Entertainment Weekly
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Герои "Игры престолов" на обложке издания Entertainment Weekly
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Герои "Игры престолов" на обложке издания Entertainment Weekly
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Герои "Игры престолов" на обложке издания Entertainment Weekly
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Герои "Игры престолов" на обложке издания Entertainment Weekly
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
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На этих эпических обложках изображены 16 ключевых героев восьмого сезона сериала "Игра престолов", включая Короля Ночи, Дейенерис, Джон Сноу, Джейме и Старков.

Восьмой сезон сериала "Игра престолов" стартует 14 апреля 2019 года.

Напомним, ранее создатели телешоу подогрели интерес новой порцией кадров из финального сезона. Снимки были опубликованы в Тwitter и Instagram. На фотографиях появились большинство главных героев сериала: Джон Сноу, Дейенерис, Тирион, Джейме, Серсея и другие.

Канал HBO опубликовал двухминутный трейлер ряда своих новых телешоу, выход которых запланирован на ближайшее время. Так, в их числе оказался и последний сезон сериала "Игра престолов".

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Источник: Сегодня
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